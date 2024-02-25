Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

На выставку
Персональная выставка Елены Дмитриевой «Все во мне и я во всем» в галерее «Республика ИЗО» — 2 марта, 16:00, 12+
В кино
Хоррор от Альберто Корредор «Нечисть» в Галактике — 28 февраля, 20:35, 18+
Романтичный мюзикл от Дэмьена Шазелл «Ла-ла-ленд» в Премьере — 28 февраля, 15:10, 18+
В театр
«Непрощенная» в Театре драмы — 29 февраля, 18:30, 16+
«Летучая мышь» в Музыкальном театре — 1 марта, 18:30, 12+
«Чучело» в Молодежном театре — 2 марта, 17:00, 12+
«Медведь» в Крепостном театре — 28 февраля, 19:00, 16+
В лес
Лыжный марафон на Трассе здоровья «Мария-Ра» — 3 марта, 09:00, 0+
В «Изумрудный»
Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 3 марта, 18:00, 0+
В филармонию
Концерт «Симфонические вечера». «Класс«А» в Филармонии — 28 февраля, 18:30, 6+
Для детей
«Папа ищет работу» в театре кукол «Сказка» — 29 февраля, 18:30, 6+
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