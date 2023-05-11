Кровопийцы стали ползать по загорающим на пляжах сибирякам

Отдохнуть на пляжах и даже позагорать успели новосибирцы на майских праздниках, пишет vn.ru.

Однако многие заметили массово ползущих по песку клещей. Люди запаниковали - некоторые снимали с себя сразу по несколько кровососов.

В соцсетях сибиряки делились своими наблюдениями и недоумевали - как вышло так, что клещи, обитающие в лесополосах, траве, оказались на открытом солнце на пляжных территориях.

Полный спокойствия биолог Алексей Яновский объяснил — на людей набросились не таежные, а пастбищные клещи. Энцефалит и боррелиоз они не переносят. Пастбищные клещи тоже кусают человека, но как бы брезгуют им и быстро отваливаются.

Но могут быть опасны для собак и коров.

Ранее стало известно, как оставить клещей без права на укус. Специалисты уверены — в борьбе с клещами помогают не только аптечные средства, но и народные способы. Так, на даче можно опрыскать растительность цитрусовым раствором.

Как делать

Для этого надо взять несколько лимонов или апельсинов, отжать цитрусовый сок, разбавить с водой и этим средством опрыскать дачу.

Какие болезни разносят клещи?

Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно. В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.

Места обитания на Алтае

Излюбленные места клещей — предгорные районы и лесостепи. Высокий риск нападения клещей есть в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.