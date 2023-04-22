23 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Более 50 жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща с начала сезона их активности

С 30 марта в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 53 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Клещи
Клещи
pixabay.com

От укуса клеща в этом году пострадало 24 ребенка до 14 лет. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировали.

«При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания в 32% клещей обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», — отметили в ведомстве.

Вирус клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружили. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначили профилактическое лечение.

Краевой Роспотребнадзор организовывает акарицидные обработки территорий края.

«В адрес администраций муниципальных образований края и Барнаула, владельцев баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков отправили письма и предписания о необходимости проведения расчистки территорий, энтомологической экспертизы и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Пик активности клещей прогнозируют в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

Ранее мы рассказывали, как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость