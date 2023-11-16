16 ноября
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Жизнь

Крошка-рысь, тропа здоровья и гигантский аэровокзал. 7 хороших новостей ноября в Алтайском крае

Зима на пороге, гололед на дороге, но это не повод оставаться без хороших известий. Altapress.ru рассказывает, как охотники спасают животных, а в Барнауле строят еще одну тропу здоровья и аэровокзал.

Открытие строительства нового аэровокзала в Барнауле.
Открытие строительства нового аэровокзала в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
  • Алтайские охотники спасли в Тальменском районе маленькую истощенную рысь, которая осталась без матери. Кошку передали ветеринарам.
  • В Барнауле официально начали строить новый аэровокзал. Он будет в два раза крупнее нынешнего и займет практически 10 тыс. кв. м.
  • Сотрудники Алтайского госуниверситета присоединились к группе российских ученых, которые разрабатывают новый препарат против коронавируса.
  • 21-летняя Софья Осиян представит Барнаул на конкурсе «Краса России», финал которого состоится в Сочи.
  • За торговым центром «Европа» строят тропу здоровья. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, а летом — бегать.
  • В барнаульской «Титов Арене» состоялось первенство России по дзюдо. Мероприятий такого уровня не было в Алтайском крае уже более 25 лет.
  • В Баевском районе охотники спасли лебедей, которые попали в «ледяной плен». Птиц сначала переместили в теплое место, а после доставили в Барнаул к ветеринарам.
Лебеди на озере Светлом.
Лебеди на озере Светлом.
Алексей Эбель.
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