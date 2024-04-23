Крошка-гараж и гигантский склад. Какие здания возведут в центре и за его пределами в Барнауле

Жилых домов в Барнауле достаточно, а что насчет остальной инфраструктуры? Именно на нежилые объекты сделали акцент на заседании градостроительного совета. Какие объекты представили алтайские архитекторы - в материале altapress.ru.

Царь холма

На одном из оживленных участков в Барнауле - на пересечении пр. Строителей и ул. Советской Армии — хотят построить небольшой гараж. Его собирается возвести «Запсибниипроект».

Будущий проект будет расположен в Железнодорожном районе на ул. 2-я Строительная, 35. Место непростое из-за большого потока машин. Стройку осложняет и то, что участок находится на возвышенности. Поэтому будут специально укреплять откосы, чтобы избежать обвала из-за погодных условий. Предварительно, используют георешетки.

«После выполнения инженерно-геологических изысканий будет принято окончательное решение по вопросу укрепления откосов. Сразу хочу отметить, что оно будет безжалостным, независимым от мнения заказчика. Если потребуется, то бетонные сваи будут вкручены по всему периметру участка», - заявил архитектор Николай Шелудько.

Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru

Площадь участка - 640 кв. м. Площадь застройки — 360,2 кв. м.

Эксперты градсовета заметили, что объект расположен в видном месте — на въезде на пр. Строителей. И георешетки в сочетании с подпорными бетонными стенами будут портить внешний облик города. На что докладчик сказал, что откос, который будут укреплять георешетки, можно засеять травами и цветами: «Это будет выглядеть лучше, чем бетонная стена».

Заезжать в гараж машины будут со стороны ул. 2-я Строительная. Также будет сохранен пешеходный переход.

«При разработке проекта сохранена пешеходная доступность в отношении существующих зданий и сооружений», - отметил докладчик.

Эксперты градсовета спросили, не будут ли машины, выезжающие из гаражей, мешать пешеходам, переходящим дорогу? Ведь это может спровоцировать большое число ДТП. На что Николай Шелудько ответил, что движение в том месте не будет интенсивным, ведь гараж рассчитан всего на семь машиномест.

Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru

Гараж будет одноэтажным, без подвала. Основные строительные конструкции — железобетонные монолитные колонны и металлический каркас. Снаружи здание украсят сэндвич-панелями с имитацией дерева, а ночью по периметру сделают подсветку. Гараж оградят белыми воротами.

Сергей Боженко заявил, что размещение гаража на предлагаемом участке нерационально:

«Место крайне сложное в транспортном отношении. И с повышением уровня автомобилизации населения город будет вынужден рано или поздно прийти к строительству здесь транспортной развязки в двух уровнях. Но предлагаемый объект напрочь закрывает возможность разведения двух автомобильных потоков. Это место нужно зарезервировать под будущую транспортную развязку, и застраивать его сейчас нельзя».

Николай Шелудько в свою очередь заметил, что места хватит всем: и гаражам, и развязке.

Проект одобрили, но застройщику рекомендовали внести изменения с учетом высказанных замечаний.

Гараж на ул. 2-ая Строительная, 35 Предоставлено altapress.ru

Сосед детей

Второй проект в очереди на рассмотрение — магазин на ул. Новороссийская, 19-а в Железнодорожном районе. Его разработала «Мастерская Золотова».

Сейчас рядом с участком расположены жилые дома и подземные гаражи, а через дорогу детский сад. Так что покупатели у будущего магазина точно будут.

Площадь участка — 426 кв. м. Площадь застройки — 212,9 кв. м. Площадь первого этажа — 109,7 кв. м, площадь второго — 179,7 кв. м. Общая площадь здания — 289,4 кв. м.

Магазин планируют строить из кирпича или газобетона, он будет двухэтажным. Первый этаж планируют частично занять под парковку, рассчитанную на четыре машиноместа. Дополнительные места для автомобилей разместят на территории магазина.

Здание украшают панорамные стеклянные окна во всю высоту магазина. Их обрамляют рамки темно-серого цвета. В таком же оттенке выполнен небольшой навес над входной дверью.

«Мастерская Золотова» предлагает два варианта расцветки здания: в классическом сером цвете и ярком бежевом. Склоняются ко второму варианту, ведь в таком цвете выполнены жилой дом и детский сад.

Эксперты градсовета предложили застройщику «помочь» детскому садику и выделить им дополнительные места на парковке за границами земельного участка.

Проект одобрили.

Магазин на улице Новороссийская, 19а Предоставлено altapress.ru

(Не)закрытый стадиончик

«Мастерская Золотова» также принялась за заказ компании «Лакстрон» и планирует строительство спортивного объекта. Это должно быть футбольное поле или манеж. Будущий объект появится в пос. Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263.

О новом спортивном участке руководитель компании «Лакстрон» Константин Болотов мечтал давно. Ведь спонсируемый им популярный футбольный манеж «Темп» постоянно загружен, а спортсменам нужно где-то проводить тренировки. Новый объект должен разгрузить «Темп».

Будущее футбольное поле планируется размером 105/70 метров — это стандартный размер для таких объектов, по словам Болотова. На участке будет расположено здание, в котором поместятся раздевалка с душевыми, медпункт и администрация. К нему будет прилегать парковка на 30 машиномест.

ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru

Площадь участка — 17 тыс. кв. м; Площадь застройки здания — 197 кв. м; Площадь здания — 180 кв. м.

Дополнительно на самом поле разместят workout-площадку с различными тренажерами и беговые дорожки. Также будет подземный резервуар с водой для искусственного полива газона.

А вот от трибун отказались, потому что проведение спортивных мероприятий пока не планируется.

Заказчик заявил, что новая постройка будет предназначена только для тренировок футбольных команд — пускать всех подряд туда не собираются. «Для проведения массовых мероприятий потребуется совершенно другой объект, но не футбольное поле», - отметил Контантин Болотов.

План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru

Это вызвало споры среди экспертов градсовета. «Участок на Антона Петрова специально заложили в резерв, чтобы построить на ней общественно-значимый объект. Его не просто так все это время не застраивали коттеджами», - заявили во время обсуждения.

Несмотря на различия мнений, проекту решили дать шанс и посмотреть, как он покажет себя в будущем.

«Чем больше таких площадок, тем лучше. И я надеюсь, что в будущем это будет не закрытый стадиончик, а место притяжения ребятишек, - заявил один из членов градсовета. - Дети сейчас в основном сидят в телефонах или тусуются где попало. Но если появится стадион, то туда непременно потянется молодежь!»

Проект одобрили.

План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru

Участок с нюансом

Последний проект, который рассмотрели на градсовете, — склад в пер. Радищева, 1-б. Его представила так же «Мастерская Золотова» по заказу компании «Солид».

Участок будущей застройки находится в Центральном районе на берегу реки Барнаулки. Его можно считать удачным и неудачным одновременно. На этой территории уже расположены одно- и двухэтажные хозяйственные постройки и склады, поэтому объект не будет выбиваться из общей картины. Однако ландшафт неровный, а площадка для застройки - ломанной формы и частично находится в охранной зоне ЛЭП.

Согласно проекту, застройщик хочет возвести сразу несколько объектов: сам склад, навес над парковкой и здание административно-бытового комплекса. Парковка рассчитана на 10 машиномест.

«Складские помещения мы построим в первую очередь, а уже затем навес и АБК», - отметил докладчик Константин Шерунов.

Участок для будущего склада в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru Склад в переулке Радищева, 1б Предоставлено altapress.ru

Площадь участка — 6195 кв. м. Площадь застройки — 2 166 кв. м. Площадь склада — 1490 кв. м. Площадь АБК — 400 кв. м, и площадь навеса — 430,7 кв. м.

Здание будет облицовано сэндвич-панелями белого цвета с акцентными полосками серого цвета. Воздуха добавят панорамные окна. Вечером склад украсит подсветка.

Эксперты предложили заказчику объединить все объекты под одной крышей и сделать навес закрытым. «Это позволит не растягивать строительство во времени», - отметили на градсовете.

Проект одобрили с учетом озвученных замечаний.

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