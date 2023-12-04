Два гиганта и малышка. Какие новые объекты построят прямо в центре и за его пределами в Барнауле

Раз-два-три – вот столько проектов для жизни, работы и отдыха рассмотрел градостроительный совет в Барнауле. Что они из себя представляют и над чем авторам придется еще поработать – расскажем в материале altapress.ru.

«Негнетущая» десятиэтажка

На ул. Папанинцев, 161 возведут 10-этажный дом с небольшим количеством квартир. Проект представила руководитель творческой мастерской «Призма» Наталья Кан.

Заниматься зданием будет специальный застройщик «Северное сияние», связанный с компанией «Созидание». Это ее первый жилой объект в Барнауле.

Дом будет монолитным. Отделка – штукатурка молочного цвета с акцентными багровыми линиями. Первый этаж и часть гаража оформят кирпичом. Лоджии закроют отражающие и тонированные стекла.

Как отметила Наталья Кан, молочный цвет создает ощущение легкости и свежести. В итоге это приводит к тому, что у дома будет «негнетущее» воздействие.

Первый этаж займут помещения общественного назначения. Следующие восемь – одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На последнем этаже будет студия и две квартиры большой площадью с крупными верандами.

За счет участка до шести метров расширили дорогу для проезда во внутрь микрорайона.

На территории дома появятся площадки для игр, отдыха и спорта с резиновым покрытием. Площадки для тихого отдыха в проекте расположены несколько ближе к дому, чем требуется по нормативам. Это решение объясняют стесненными условиями.

Заезжать машины во двор не будут.

По мнению некоторых экспертов, дом выглядит приятным, спроектированным со вкусом, однако его двор нужно изменить, добавив полноценный объезд и разворотную площадку для пожарных машин.

Проект согласовали с поручением исправить замечания в рабочем порядке.

1,2 тыс. кв. м – площадь участка;

2,1 тыс. кв. м – общая площадь квартир;

43 – количество квартир;

73 – расчетное количество жильцов.

Далек от идеала

На заседании повторно рассмотрели проект кластера уличных торговых точек на правом берегу Оби, рядом с «Леруа Мерлен». Ранее эксперты посчитали эскиз недостаточно удачным. И на новой презентации мало что изменилось.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Ранее члены градсовета сошлись во мнении, что архитекторы не учли новый генплан, который предполагает создание дороги от Нового к Старому мосту. Также эксперты не уловили общей концепции кластера.

Архитекторы «Адалин-проекта» наметили на плане дорогу (ее посчитали недостаточно широкой), а также заложили 40 метров на строительство новой набережной. Судя по презентации, на этом этапе владельцы участка не собираются пока работать над этой прогулочной зоной.

Также докладчик показал усовершенствованные фасады зданий, которые должны выходить на будущую магистраль, а еще расположение коммунальных сооружений – у берега.

Последнее не понравилось некоторым экспертам, которые считают, что это решение превратит пляж в «помойку».

Архитектор Александр Деринг уточнил, где конкретно будет торговля, развлечения, питание. «Общий сценарий есть? Или это просто оптовая база, где посимпатичнее павильоны расставлены?» - спросил он.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Также он отметил, что следовало бы устроить периметральную галерею, которая свяжет все павильоны.

«Участок на очень ответственном месте – въезде в город, главной магистрали. Его нужно застраивать значимыми объектами. Здесь планировка рынка. Нужно в корне переработать», - сказал член градсовета Сергей Боженко.

Проект снова отправили на доработку.

5,4 га – площадь участка;

от 4 до 7 метров – высота зданий.

Из автоцентра – в цех

Мастерская Владимира Золотова представила проект нового цеха по производству трикотажных перчаток в Барнауле. Его построят на Павловском тракте, 323. Заказчик – компания «Спецобъединение-Алтай».

Проект цеха на Павловском тракте, 323. Мастерская Владимира Золотова Проект цеха на Павловском тракте, 323. Мастерская Владимира Золотова Проект цеха на Павловском тракте, 323. Мастерская Владимира Золотова

Сейчас на участке находится большой комплекс, где располагался автоцентр «Лада». Это выставочный зал со складами – их планируют реконструировать и оформить в едином стиле после запуска нового цеха. Получится одноэтажное здание с площадью около 1,5 тыс. кв. м.

Эксперты градсовета рекомендовали избавиться от бетонного забора, чтобы не портить вид на комплекс.

Проект одобрили.