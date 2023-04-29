Крепкий орешек и любимый телеведущий. Вспоминаем творчество Сергея Колесникова

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в поселке Москворечье в интеллигентной семье. С детства увлекался игрой на гитаре. Любил стихи Владимира Маяковского.
Он был младшим ребенком в семье. Его старшие братья — Владимир и Игорь.
Школьная учительница посоветовала однажды мальчику идти учиться на актера. И с тех пор это стало целью Сергея. В 1978 он году окончил Школу-студию МХАТ курс Софьи Пилявской и В. Н. Богомолова.
После обучения Колесникова приняли в труппу Московского художественного театра. Однако театр разделили, и он стал работать в МХАТ им. М. Горького. В 1990 году перешел в МХТ им. Чехова, где проработал до октября 2011 года.
Играл роли Васьки Пепла в пьесе Максима Горького «На дне» и короля Лира в одноименной пьесе Шекспира.
Сергей Колесников сыграл в 33 фильмах и четырех телеспектаклях. Широкому зрителю он запомнился игрой в сериалах «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Сыщики-4», «Тайны института благородных девиц».
Он также занимался дубляжом фильмов. Озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Человек с золотым пистолетом» (1974). А также персонажей в играх League of Legends и Warhammer 40,000: Dawn of War II.
Актер стал также известен за пределами России. Он сыграл роль Виктора Чагарина — коррумпированного чиновника в фильме «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».
Колесников также появлялся вместе с Джудом Лоу в приключенческом триллере «Черное море», картине франко-американского режиссера Софи Бартез «Холодные души» и британском сериале «МакМафия».
С 2006 года в течение шести лет Сергей Колесников был бессменным ведущим передачи «Фазенда» на «Первом канале».
Он рассказывал о дачной жизни и о том, как сделать ее комфортнее и современнее. Дачникам делали красивый ремонт и облагораживали участок.
Утром 29 апреля Сергей Колесников скончался. РЕН ТВ сообщает, что ведущий скончался от инсульта.