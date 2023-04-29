Крепкий орешек и любимый телеведущий. Вспоминаем творчество Сергея Колесникова

2

Карьера

После обучения Колесникова приняли в труппу Московского художественного театра. Однако театр разделили, и он стал работать в МХАТ им. М. Горького. В 1990 году перешел в МХТ им. Чехова, где проработал до октября 2011 года.

Играл роли Васьки Пепла в пьесе Максима Горького «На дне» и короля Лира в одноименной пьесе Шекспира.