16 апреля
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Жизнь

Скончалась изобретательница мини-юбок Мэри Куант

На 94 года жизни скончалась британский дизайнер и изобретательница мини-юбок Мэри Куант. Об этом сообщает журнал «Правила жизни».

Гимнастки в мини-платьях из Союза немецких девушек
Гимнастки в мини-платьях из Союза немецких девушек
Wikimedia Comons

Семья Мэри Куант сообщила, что дизайнер мирно ушла из жизни в окружении близких в своем доме в Суррее, Великобритания.

Самое известное изобретение Куант — мини-юбка. Она появилась в ее коллекциях в 60-х годах и быстро завоевала популярность. Также дизайнер одна из первых начала использовать новые синтетические материалы в своих работах.

По словам ее семьи, дама Мэри была одной из самых известных модных дизайнеров XX века. Она стала новатором в 60-х годах. Ее работы пользовались популярностью по всему миру.

Ранее актриса дубляжа Елена Шульман погибла в результате аварии с троллейбусом.

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