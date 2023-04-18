19 апреля
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Жизнь

Погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак

Трагически погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. Она выпала из окна 17 апреля.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

По информации «Спорт-Экспресс», 29-летняя Виктория Дивак выпала с восьмого этажа жилого дома и скончалась на месте от полученных травм. Ее тело нашли под окнами многоквартирного дома в Астрахани.

РЕН ТВ сообщает — по предварительной информации трагедия произошла в результате несчастного случая.

По факту смерти Следственный комитет завел уголовное дело.

Федерация гандбола России и руководство команды, за которую выступала Дивак, выразили соболезнования в связи с трагедией.

Известно, что Виктория — уроженка Волгограда. Она была младшей дочерью легенды «Ротора» 1970−1980-х годов Виктора Дивака.

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