28 апреля
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Жизнь

«Мой великий мастер». Чем известен советский актер Евгений Басилашвили

Режиссер, член Союза театральных деятелей России Евгений Басилашвили скончался 26 апреля 2023 года. Altapress.ru рассказывает о жизни и творчестве заслуженного артиста Грузинской ССР.

Театр
Театр
Unplash
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Биография

Евгений Басилашвили был заслуженным артистом Грузинской ССР и членом Союза театральных деятелей России.

Актер окончил Грузинский государственный театральный институт.

С 1960-х годов больше двадцати лет он работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа. С 1988 по 1995 год Басилашвили занимал должность главного режиссера и художественного руководителя Волгоградского театра юного зрителя.

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Великий ментор

Помимо актерской деятельности, Евгений Басилашвили делился знаниями с юными дарованиями. С середины 1990-х годов он преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).

Евгений Басилашвили
Евгений Басилашвили
Социальные сети
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Фильмография

Евгений Басилашвили поставил спектакли «Прощай, овраг» и «Али-баба и сорок разбойников».

В 1986 году он снялся в психологической драме «Давай поговорим».

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Соболезнования

Причины смерти актера неизвестны. О смерти артиста сообщила его ученица Татьяна Глущенко во «ВКонтакте».

Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. Вы научили меня жить. Вы научили видеть бесконечно много прекрасного. Ваши рассказы заставляли улыбаться. Ваш жизненный опыт, стал для меня огромным жизненным уроком.

Татьяна Глущенко поблагодарила учителя за уроки и добавила, что теперь ее мир без Басилашвили стал «гораздо темнее и печальнее».

Театр
Театр
Unplash
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Связан ли актер с Олегом Басилашвили?

Евгений Басилашвили не имеет никакого отношения с другим именитым актером Олегом Басилашвили. Он известен по ролям Воланда в «Мастер и Маргарита» и Самохвалова в «Служебном романе».

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