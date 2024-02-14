14 февраля
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Жизнь

Кот помог выбраться из пожара 10-летнему мальчику

Московский кот Кузя спас школьника из горящей квартиры, сообщает Shot.

Московский кот Кузя
Московский кот Кузя
Shot

Школьник Жора в момент возгорания сидел в своей комнате и делал уроки. Он обратил внимание на Кузю, который "сходил с ума": прибежал к мальчику и начал громко мяукать.

Жора вышел в соседнюю комнату, увидел горящую кровать и позвонил в экстренные службы. Школьник признался, что ему не было страшно: больше он переживал за кота.

"Спасителю" Кузе 12 лет, в семье он появился на два года раньше Жоры. Сейчас кот сильно напуган и почти не выходит из-под ванны.

Ранее в центре Барнаула произошел пожар. В жилом доме на пр. Ленина произошло возгорание. На пожаре женщина отравилась продуктами горения. Самостоятельно из подъезда дома вышли 17 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м.

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