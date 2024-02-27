27 февраля
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Жизнь

Корги-встреча прошла в Изумрудном парке Барнаула. Умилительные фото

Познакомиться в парк пришли более 30 хозяев корги вместе с питомцами, сообщает пресс-служба парка.

Корги-встреча.
Корги-встреча.
Парк "Изумрудный"

Встречу не анонсировали владельцы собак — побоялись, что придет слишком много зрителей.

Первая корги-встреча состоялась в парке в 2022 году.

Ранее занятия йогой со щенками корги открыли в России.

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