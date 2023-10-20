21 октября
﻿
Жизнь

Кому алтайский минсельхоз намерен бесплатно отдать полтора десятка новеньких авто

Минсельхоз Алтайского края закупает 16 автомобилей для награждения победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе региона. Подробности выяснил altapress.ru.

Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru

Какие машины достанутся призерам

Министерство сельского хозяйства региона готово заплатить почти 19,3 млн рублей за 16 автомобилей, которые планируется подарить победителям. Высока вероятность того, что это будут автомобили Lada Niva — именно такими алтайских аграриев награждали ранее.

Тем не менее, в документации конкретная модель не называется. Известны лишь характеристики. Это будет полноприводный отечественный автомобиль, стоимостью около 1,2 млн рублей, в кузове «универсал», с бензиновым двигателем и механической коробкой передач.

  • Год выпуска — не ранее 2023;
  • Дорожный просвет — 220 или более мм, поскольку автомобиль предназначен для использования в сельской местности;
  • Количество дверей — пять, чтобы машину комфортно было использовать при перевозке, в том числе, габаритных грузов;
  • Объем двигателя — от 1,5 до 2 л;
  • Объем багажного отделения — не менее 320 л;
  • Подвеска — передняя, пружинная, независимая.
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Лада Нива Легенд 2022 года за 1,1 млн рублей
Drom.ru

Автомобили должны быть поставлены до 29 декабря, оплачиваться они будут из средств краевого бюджета. Гарантийный срок должен составлять не менее двух лет или 50 тысяч км по пробегу, в зависимости от того, что наступит раньше.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость