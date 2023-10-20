Кому алтайский минсельхоз намерен бесплатно отдать полтора десятка новеньких авто

Какие машины достанутся призерам
Министерство сельского хозяйства региона готово заплатить почти 19,3 млн рублей за 16 автомобилей, которые планируется подарить победителям. Высока вероятность того, что это будут автомобили Lada Niva — именно такими алтайских аграриев награждали ранее.
Тем не менее, в документации конкретная модель не называется. Известны лишь характеристики. Это будет полноприводный отечественный автомобиль, стоимостью около 1,2 млн рублей, в кузове «универсал», с бензиновым двигателем и механической коробкой передач.
- Год выпуска — не ранее 2023;
- Дорожный просвет — 220 или более мм, поскольку автомобиль предназначен для использования в сельской местности;
- Количество дверей — пять, чтобы машину комфортно было использовать при перевозке, в том числе, габаритных грузов;
- Объем двигателя — от 1,5 до 2 л;
- Объем багажного отделения — не менее 320 л;
- Подвеска — передняя, пружинная, независимая.
Автомобили должны быть поставлены до 29 декабря, оплачиваться они будут из средств краевого бюджета. Гарантийный срок должен составлять не менее двух лет или 50 тысяч км по пробегу, в зависимости от того, что наступит раньше.