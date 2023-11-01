Когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит

Согласно условиям госконтракта, движение по мосту должны открыть до 30 ноября. Поскольку деньги выделили из федерального бюджета, не закончить работы в срок в Барнауле не могут — просто нельзя.
Поэтому можно сказать наверняка, что в конце этого месяца проспект Ленина вновь оживет.
Сколько еще осталось сделать
На малом путепроводе сейчас уже подведены рельсы со стороны ул. Кулагина и уложен асфальт. А рабочие занимаются устройством тротуаров.
На основном мосту работы проходят неравномерно. Так, со стороны Дома Быта уже есть асфальт, и разобрали разворотное трамвайное кольцо. А сейчас укладывают рельсы — щебень засыпают прямо поверх снега. Позже их соединят с рельсами на проспекте.
А вот со стороны ТЦ "Пионер" дела пока обстоят неопределенно. Там только подготовили дорогу к укладке асфальта, но плотный слой снега почти сразу накрыл все труды. Хотя и было понятно, что шансы на бесснежный ноябрь практически равны нулю.
Впрочем, понемногу начинают разбирать второе разворотное кольцо: уже надергали целых два ведра рельсовых креплений. Но пока трамваи продолжают ходить.
Строго говоря, пока со второй стороны моста нет ни дороги, ни тротуаров, ни рельсов.
А к 30 ноября придется успеть.