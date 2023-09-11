Картошка - картошечка. Жители Барнаула собрали урожай и поделились забавными фото.

Только посмотрите какие забавные снимки картошки сделали люди. Тут и сердечко и картошка - переросток.
Ранее жители Алтайского края пожаловались на фермера, который потравил их урожай.
Выходные выдались теплыми, поэтому люди поехали на дачи собирать урожай. Вот несколько снимком, которыми поделились участники сообщества Barnaul 22.
Только посмотрите какие забавные снимки картошки сделали люди. Тут и сердечко и картошка - переросток.
Ранее жители Алтайского края пожаловались на фермера, который потравил их урожай.
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