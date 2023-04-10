Откуда пришел грустный пингвин?
Пингвин по имени Pingu пришел из одноименного пластилинового мультфильма, созданного Отмаром Гатменом. Детский сериал выпускался с 1990 по 2000 год для телевидения Швейцарии компанией The Pygos Group.
Сериал был очень популярен по всему миру, так как персонажи разговаривали на выдуманном языке.
Что значит Noot-Noot?
Звук Noot-Noot не означает ничего конкретного. Можно предположить, что это одно из слов «пингвинячьего» языка, на котором общались герои сериала.
Когда пингвин проник в интернет?
Первое видео с Pingu появилось на YouTube в 2011 году. В ролике собрали сцены с пингвиненком, который часто говорил Noot-Noot.
Первый мем с Noot-Noot
3 мая 2022 года ютубер с никнеймом Telepurte опубликовал анимацию. Пингвин произносит свое известное Noot-Noot, после чего в кадре появляется испуганная мордочка персонажа крупным планом под под мелодию Lacrimoza Моцарта.
В этот же день деятельные подписчики начали создавать множество мемов, используя ролик для самых разных ситуаций.
Почему мем стал популярен?
Мем стали использовать в случаях, когда необходимо подчеркнуть гнетущую атмосферу и экзистенциальный ужас.
Особенно мем стал популярен в жизненных ситуациях. Один ютубер вспоминал, как потерялся в пять лет и чувствовал себя точно так же, как Pingu.
Другие используют видео с пингвиненком, чтобы подчеркнуть настоящий ужас от происходящего.