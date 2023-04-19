20 апреля
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Жизнь

Как гора перекочевала в Барнаул. Что мы знаем об алтайских мастерах-керамистах и их «доме»

Недалеко от Барнаула есть гора с необычным названием — Турина. Находки археологов показали, что еще в железном веке здесь жили люди. Altapress.ru рассказывает, как она «перекочевала» в Барнаул и какими работами прославились ее мастера.

Выставка в "Туриной горе".
Выставка в "Туриной горе".
vk.com/turinagora

Турина гора не только стала сырьевой базой для мастеров, но и дала название центру производства художественной керамики в Барнауле. Сейчас там устраивают выставки и продолжают создавать керамическую красоту. Изделия мастеров «Туриной горы» экспонировались на выставках Москвы, Лондона, Милана, Болерно, Терривьеха и в национальном музее Ирака в Багдаде.

Владимир Московитин

Не только руководитель промысла «Турина гора», но и один из ее ведущих мастеров.

Владимир Москвитин.
Владимир Москвитин.
Скульптура «Булан. Скифский лось», автор Владимир Москвитин.
Скульптура «Булан. Скифский лось», автор Владимир Москвитин.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»

Владимир Артемьев

Мастер, который в своих работах обращается к архаике. Чтобы понять, что это за направление, достаточно присмотреться к работе «Мировое древо», украшающей интерьер санатория «Россия» в Белокурихе. Или к композиции «ОБО», установленной на горе Церковка.

В &quot;Туриной горе&quot; проходит выставка &quot;Укол цветом&quot;.
В «Туриной горе» проходит выставка «Укол цветом».
Алёна Рогонова

Елена Булатова-Пагель

Во время работы в «Туриной горе» она не только расписывала керамику, но и создавала декоративные композиции — сосуды и блюда. Творчество Елены тяготеет к символизму, сакральности, восточным традициям и мифологии.

Сосуд «Баба», автор Елена Булатова-Пагель.
Сосуд «Баба», автор Елена Булатова-Пагель.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»

Светлана Милантьева

Милантьева создает вазы и панно, демонстрируя живописное мастерство и чувство цвета — чего только стоят блюдо «Ночной Барнаул» и ваза «Барнаул».

Панно «Ночной Барнаул-Русский чай», автор Светлана Милантьева.
Панно «Ночной Барнаул-Русский чай», автор Светлана Милантьева.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»
Панно «Собор Василия Блаженного», автор Светлана Милантьева.
Панно «Собор Василия Блаженного», автор Светлана Милантьева.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»
Ваза «Москва Золотоглавая», автор Светлана Милантьева.
Ваза «Москва Золотоглавая», автор Светлана Милантьева.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»

Иван Миненков

Творчество Ивана Миненкова — это не только архаика, но и природные, а порой и причудливые формы.

Скульптура «Рыбье раздумье», автор Иван Миненков.
Скульптура «Рыбье раздумье», автор Иван Миненков.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»

Лариса Оспищева

У Ларисы Оспищевой яркие живописные и декоративные работы. В полотнах мастера часто сочетаются контрастные цвета.

Тарелка «Ирисы», автор Лариса Оспищева.
Тарелка «Ирисы», автор Лариса Оспищева.
Владимир Москвитин, «Предания Туриной горы»

Альона Пикалова

Альона Пикалова — мастер архитектурных пейзажей, которые стали одним из основных направлений в «Туриной горе».

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