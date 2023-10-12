Изголодались по врачам. Какие специалисты стали особенно востребованы после ковида в Алтайском крае

В сентябре число предложений работы для медиков в Алтайском крае увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом. Такие цифры зафиксировал исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Уходят по-медицински

В сервисе поиска работы отмечают, что после завершения пандемии коронавируса спрос на медицинский персонал значительно снизился. Острая потребность в медиках появилась снова в конце минувшего года. Количество предложений для врачей выросло до +105%, а для медсестер и медбратьев до +14%.

В Барнауле новых сотрудников ожидают в больницах № 3, 5, 10, поликлиниках № 1, 3, 9, 10, 12. Детских поликлиниках № 3, 5, 7, 9 и больнице № 1. Требуются врачи и медсестры в Бийск, Змеиногорск, Рубцовск. Также свободны вакансии почти в каждой центральной районной больнице.

В центре считают, что для этого есть несколько причин:

миграция кадров в частную медицину,

выход медиков на пенсию при нехватке молодых специалистов,

релокационные предложения с более интересными условиями работы, перспективами и высокой зарплатой.

Врач в больнице. Медицина. CC0

Сотрудники больниц отмечают, что самая распространенная причина ухода молодых кадров — низкая заработная плата.

«Нередко молодые специалисты уходят в частные клиники за более высоким заработком. К сожалению, мы не можем изменить этот фактор и повлиять на рост зарплат. Наша больница компенсирует это достойными условиями труда, обширной практикой и богатым опытом», - рассказывает специалист по работе со средним медицинским персоналом в БСМП №2 Светлана Селиванова.

Самые-самые

В топ-5 наиболее востребованных врачей вошли следующие специалисты:

терапевт - количество вакансий увеличилось за год в пять раз,

участковый педиатр - в 3,6 раз,

эндокринолог - в 2,6 раз,

рентгенолог - в два раза,

невролог - в полтора раза.

Также в 2023 году вырос спрос на более редких профессионалов: врач-эндоскопист, врач функциональной диагностики, акушер-гинеколог.

Медицина. Больница. Врач. СС0

А что по деньгам

Специалисты центра отмечают, что за год, несмотря на выросший спрос, медианное зарплатное предложение в сфере медицины практически не изменилось. Оно составляет 48 тыс. рублей. А вот зарплаты для медсестер и медбратьев все-таки подросли на целых 29%, что составляет 42 тыс. рублей.

В конце 2022 года Лариса Зорина, председатель регионального профсоюза работников культуры, привела данные о размере средней заработной платы медиков. Согласно им, зарплата среднего медперсонала составляет 33,9 тыс. рублей, а младшего - 29,1 тыс. рублей.

Также министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил в прямом эфире ЦУРа, что зарплата врачей превысила 60 тыс. рублей.

Медицина. Здоровье. Врачи. СС0

Вырастить свой персонал

Частично решить проблему с кадровым голодом помогает сотрудничество больниц с вузами Алтайского края.

Так в БСМП №2 недостаток персонала (это около 30%) восполнили студенты вузов. В 2023 году к команде больницы присоединились 16 выпускников медицинского колледжа и 15 выпускников ординатуры АГМУ. По словам Светланы Селивановой, для учреждения это очень хорошие цифры. Ведь в прошлом году на работу пришло всего шесть человек.

Также в этом году в Алтайском крае впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. До этого целевое обучение существовало только в медицинских университетах.

Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета дополнительно выделено 11,5 млн. рублей.

После окончания вуза специалистов со средним медицинским образованием трудоустроят в 47 подведомственных медицинских организаций, в том числе 17 центральных районных больниц. Выпускники колледжей должны отработать три года в учреждении, с которым они заключили договор.