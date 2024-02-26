27 февраля
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Жизнь

Из-за свалки деревьев барнаульцы не могут попасть домой

В центре Барнаула у подъезда организовался склад поломанных деревьев.

Последствия урагана в Барнауле.
Последствия урагана в Барнауле.
предоставлено altapress.ru

Жильцы дома 111 по ул. Молодежной пожаловались, что остатки урагана мешают им попасть домой.

Помимо сухих веток и стволов, на месте валяется много мусора.

Уже несколько месяцев барнаульцы ждут, когда ветки уберут, самостоятельно вывезти их никто не может. Администрация города просьбы игнорирует, оценивая ситуацию.

Недалеко от свалки находится детская площадка, поэтому игры ребят могут стать опасными.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обеспокоены гололедом возле автобусной остановки.

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