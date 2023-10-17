Из-за аварийного состояния буквы "Барнаул – город орденоносный" демонтируют с крыши дома

В Барнауле демонтируют аварийную конструкцию "Барнаул – город орденоносный" по адресу: проспект Красноармейский, 118.
Вячеслав Франк сообщил, что в текущем году в рамках плановых работ проводилась экспертиза.
Буквы признали аварийными, если вероятно их обрушения.
Отмечается, что подрядчик уже определен и работы начнутся уже на следующей недели.
После демонтажа буквы отдадут на хранение в МБУ "Автодорстрой". Их судьбу будут определять вместе с мнением жителей города.
Ранее надпись «Барнаул орденоносный» установили на здании мэрии.
Однако историк Данил Дегтярев с этим местом не согласился. Он заявил, что нынешняя администрация не имеет отношения к прежним заслугам Барнаула, за которые город получил орден.
«Помещая надпись у себя, мэрия как бы приватизирует чужие достижения», - написал он на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".