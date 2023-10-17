Из-за аварийного состояния буквы "Барнаул – город орденоносный" демонтируют с крыши дома

Буквы «Барнаул – город орденоносный» смонтировали около 40 лет назад и сейчас они признаны аварийными, есть вероятность обрушения. Об этом сообщают в мэрии.

В Барнауле демонтируют аварийную конструкцию "Барнаул – город орденоносный" по адресу: проспект Красноармейский, 118.

Вячеслав Франк сообщил, что в текущем году в рамках плановых работ проводилась экспертиза.

Буквы признали аварийными, если вероятно их обрушения.

Отмечается, что подрядчик уже определен и работы начнутся уже на следующей недели.

После демонтажа буквы отдадут на хранение в МБУ "Автодорстрой". Их судьбу будут определять вместе с мнением жителей города.

Ранее надпись «Барнаул орденоносный» установили на здании мэрии.

"Барнаул орденоносный" на здании администрации города. «Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Однако историк Данил Дегтярев с этим местом не согласился. Он заявил, что нынешняя администрация не имеет отношения к прежним заслугам Барнаула, за которые город получил орден.