18 октября
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Жизнь

Из-за аварийного состояния буквы "Барнаул – город орденоносный" демонтируют с крыши дома

Буквы «Барнаул – город орденоносный» смонтировали около 40 лет назад и сейчас они признаны аварийными, есть вероятность обрушения. Об этом сообщают в мэрии.

"Барнаул – город орденоносный".
"Барнаул – город орденоносный".
Администрация города Барнаула

В Барнауле демонтируют аварийную конструкцию "Барнаул – город орденоносный" по адресу: проспект Красноармейский, 118.

Вячеслав Франк сообщил, что в текущем году в рамках плановых работ проводилась экспертиза.

Буквы признали аварийными, если вероятно их обрушения.

Отмечается, что подрядчик уже определен и работы начнутся уже на следующей недели.

После демонтажа буквы отдадут на хранение в МБУ "Автодорстрой". Их судьбу будут определять вместе с мнением жителей города.

Ранее надпись «Барнаул орденоносный» установили на здании мэрии.

&quot;Барнаул орденоносный&quot; на здании администрации города.
"Барнаул орденоносный" на здании администрации города.
«Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Однако историк Данил Дегтярев с этим местом не согласился. Он заявил, что нынешняя администрация не имеет отношения к прежним заслугам Барнаула, за которые город получил орден.

«Помещая надпись у себя, мэрия как бы приватизирует чужие достижения», - написал он на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

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