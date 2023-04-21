Город в деталях. В Барнауле работает эффектная выставка, на которую можно прийти с лупой

Почти 90 произведений графики, живописи, аэрографии, декоративного искусства и скульптуры собрали на выставке «Круг Зайкова» в Барнауле. Все 16 авторов — это ученики и единомышленники художника-графика Николая Зайкова. Этой экспозицией они отметили юбилей мастера — 45 лет.

Масштаб и детали

Николай Зайков — профессор, член Союза художников России привык работать масштабно. На его крупноформатных работах карандашные рисунки со множеством деталей появляются на больших цветовых полях. Мастеру особенно интересно, как человек взаимодействует с миром — предметным и внутренним.

Его ученики совмещают академический рисунок и экспериментальные методы: они не боятся использовать разные материалы и техники в одном произведении и стремятся к необычным ракурсам.

Любимая тема творчества — подробный городской и архитектурный пейзаж. Это дотошные художники-архитекторы, которые собирают действительность из хаотичных деталей — как конструктор.

Прошлое и будущее

Авторы выставки работают в разных временных плоскостях — не всех привлекает «современное». Например, молодой автор и доцент АлтГТУ Иван Быков часто отражает в своих произведениях остатки прошлого.

Старинные здания и памятники архитектуры с их облупившейся штукатуркой на фасадах, протекшими крышами и раскрошенной кирпичной кладкой прописываются в мельчайших деталях. С большой любовью и сочувствием. Таким показом увядающей красоты Быков призывает к охране пока еще живой (точнее, выживающей) истории.

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее. altapress.ru

Уходящее время отражено и в ностальгичных рисунках Нины Науман. В одной из своих работ в фотореалистичной манере она изображает руки старой женщины, которая буквально «вяжет» спицами избу. Она вплетает в полотно старое деревянное окно с резным наличником.

Удивительно, но эта работа вызывает как теплые, так и тревожные чувства. Будто эти руки принадлежат одной из Мойр, и она работает с нитью судьбы старого города. Думаешь — оборвется или нет?

И, наоборот, в далекое будущее уходит ученик Николая Зайкова дизайнер Валерий Немыкин. В своих работах он с архитектурной точностью выстраивает запутанные футуристические конструкции. При этом эти необыкновенные объекты умудряются навевать ностальгию — некоторые из них будто сошли со страниц советских научно-фантастических книг.

Баллончик и камень

Историю и массовую культуру в своих работах показывает и художник-аэрограф Николай Замятин. Одна из его масштабных картин хорошо знакома барнаульцам: корпус АлтГУ на ул. Димитрова, 66 украшает большой портрет Германа Титова в скафандре, «выходящего за рамки».

Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее. altapress.ru

В строгой академической технике работает скульптор Александр Бувин. Мрамор или гранит в его руках превращаются в зверей, людей, символы — диапазон сюжетов широк. Но каждый его образ лаконичен и целостен.

Перечислять достоинство каждого мастера можно еще долго. Но лучше увидеть все самим.

Выставка работает в Художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16) до 14 мая. Стоимость билета — 30 рублей. 12+

Справка

Николай Зайков. Дмитрий Лямзин.

Николай Зайков родился 5 марта 1978 года. Профессор, член Союза художников России. Преподает на кафедре изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна АлтГТУ с 2001 года.

В круг его единомышленников входят такие художники, как Иван Быков, Юрий Гребенщиков, Иван Ильющенко, Александр Гордиенко, Иван Мозговой, Александр Куркин, Надежда Чевычелова, Татьяна Ширбидова, Алексей Поляков и другие.