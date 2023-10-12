Философский металлолом. Что за железяки с человеческими проблемами создает барнаульский скульптор

Скульптор Михаил Полоников умудряется утонченно передать человеческие проблемы и пороки в своих работах, используя только обрезки металла и собственные умения. В сентябре в галерее "Республика ИЗО" открылся уже второй его проект под названием "Железная логика" .

Творить из отходов

Металлические обрезки - отходы, если говорить прямо, и Михаил это не отрицает. Говорит, что собирает все подряд, а потом просто творит, наслаждаясь фактурой и созданием необычных форм.

Скульптор признается, что изначально планировал заниматься графикой, но решил создать нечто, выходящее за рамки плоскости листа.

Первая выставка работ Полоникова "Обрезки металла" прошла два года назад и стала дебютной. Уже тогда она возымела успех, а создатель мигом заработал популярность в творческих кругах.

По словам искусствоведа Любови Норгелене, его философские работы представляют особый интерес. Она считает, что именно такие объекты должны украшать город, "вместо того чтобы использовать пошлый цементный кич, который часто встречается".

Скульптура "Время", Михаил Полоников.

Включить воображение

Второй проект автора - не просто разрозненные произведения, а цельная композиция из нескольких крупных скульптур, посвященных состоянию человека.

В этих них нет деталей, но есть характер персонажа. Работы не рассказывают историю, они требуют от зрителя включить воображение и понять их через эмоции.

Из кусков железяк Полоников создает целую историю. Например, человечек, устремившийся вверх по склону на велосипеде. Или огромные лица, на клетке, напоминающей многоэтажный дом.

На другой скульптуре утомленный герой подпирает стену, а с обратной стороны окутала паутина из острых палочек. Возможно, они символизируют проблемы, от которых прячется человек.

Скульптура "Голод", Михаил Полоников.

Кропотливая работа

Смысл всегда философский: например, как люди накладывают на себя множество ненужных задач, дел, обещаний и даже других людей. Насколько это может выглядеть нелепо со стороны - отражает скульптура "Ноша". Герой сгибается в три погибели, неся на себе гору вещей, а сверху - улыбающийся балалаечник.

"Я осознал, что творчество - это попытка посмотреть на себя со стороны. Некоторые люди не выполняют свои обещания из-за того, что навешивают на себя слишком много. Это было и со мной", - говорит автор.

Работы Полоникова технически сложны, они содержат много рукодельных элементов и деталей. Каждый крошечный обрезок надо приварить на определенное место, при этом не разрушив остальные элементы. В общем, нужно не только видеть картину в голове, но и быть аккуратным.

Выставка работает с четверга по воскресенье по адресу пр. Космонавтов, 6г с 13:00 до 19:00.