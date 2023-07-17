32 Эйфелевы башни и кое-что еще: интересные факты о Крымском мосте

15 мая исполняется два года с открытия Крымского моста. Это грандиозное сооружение поражает при одном только взгляде на него. Создатели переправы подчеркивали, что это настоящее инженерное чудо, сооруженное в таких условиях, в которых никто ранее мостов не строил. Altapress.ru сделал подборку самых интересных фактов о Крымском мосте.

Первая идея

Первая известная идея соединить два берега Керченского пролива возникла у князя Глеба еще в 1046 году. Пройдя пролив с конницей по льду, он оценил расстояние в 30 километров. Но в то время технологий для подобного строительства не было.

Мост возвели за месяц

В 1944 году советские войска соорудили мост за один месяц. Его строили из металлических и деревянных свай. В ход также шли деревянные элементы пролетов. В 1945 году мост не был полностью достроен, но грузы через него шли.

Активизация процесса

Россия и Украина после развала СССР также имели планы на возведение моста. 17 декабря 2013 года страны даже подписали соглашение об этом. Но процесс активизировался только после событий весны 2014 года.

Крымский мост. kremlin.ru

Длина моста

Длина Крымского моста составляет 19 километров. 11,5 из них пролегают по суше, а остальное 7,5 км — над морем.

Зачистка местности

Перед строительством моста было принято решение провести «зачистку местности». Около 700 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли саперы. 117 животных из Красной книги и тысячи растений переселили экологи. Более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, античности и Средневековья раскопали археологи.

Пропускная способность моста

Автомагистраль имеет четыре полосы. Пропускная способность моста – 40 тысяч легковых и грузовых автомобилей в сутки.

Крымский мост через Керченский пролив. kremlin.ru

32 Эйфелевы башни

На сооружение моста ушло большое количество стали. Из нее можно было сделать 32 Эйфелевы башни, которая весит 10 тыс. тонн.

Арки

Общая длина арок Крымского моста почти полкилометра. Их вес составляет порядка 12 тыс. тонн.

Мост и землетрясение

Крымскому мосту не страшно даже сокрушительное землетрясение в 9,1 балл. Для этого установлены специальное шок-трансмиттеры. Всего в конструкции их использовано 760 штук.

Ночное освещение автодорожной части Крымского моста. most.life

13 тысяч человек

13 тыс. человек сооружали мост круглосуточно и в абсолютно любую погоду. По армейским меркам – это целая дивизия.

Название моста

Название моста выбирали с помощью публичного онлайн-голосования. За «Крымский мост» проголосовало 64%. Следующими по популярности были «Керченский мост» и «Мост воссоединения».

Стоимость строительства

Общая стоимость строительства составила 227,9 миллиарда рублей.

Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. www.instagram.com/cat_the_most

Талисман моста

У Крымского моста есть свой талисман. Это кот Мостик. Его также называют котом Моста. Это самый популярный кот России, у него даже есть свой аккаунт в Instagram.