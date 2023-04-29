29 апреля
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Жизнь

Двое мужчин пропали с разницей в один день в Алтайском крае

Двое мужчин пропали 27 и 28 апреля в Алтайском крае. Они никак не были связаны друг с другом. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

В селе Советское Советского района пропал 72-летний Валерий Бачурин. 27 апреля он ушел в неизвестном направлении и с тех пор не вернулся.

Пенсионер был одет в коричнево-зеленую камуфляжную куртку, черные штаны и черные галоши.

Отличительные приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Пропал человек
Пропал человек
Лиза Алерт

Через день, 28 апреля в поселке Гоньба в Барнауле пропал 44-летний Игорь Ульянов. Он так же вышел из дома, ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Мужчина был одет в синюю кофту, темно-синие спортивные штаны и черные резиновые сапоги.

Отличительные приметы: рост 178 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Пропал человек
Пропал человек
Лиза Алерт

Если вам что-либо известно о пропавших, то волонтеры просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее двух мальчиков 10 и 11 лет разыскивали в Алтайском крае. Они ушли из дома 11 апреля. На следующий день их нашли.

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