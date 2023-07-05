5 июля
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Жизнь

Дорожники отчитались о ремонте дорог в Барнауле

На трех дорогах города уже обновили асфальт, впереди - еще девять, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работа на некоторых объектах уже на завершающей стадии. Так, на ул. Островского уже обустроили основание дороги, парковку, бордюр и поребрики. Почти готов тротуар. Предстоит лишь привести в порядок прилегающую территорию, установить дорожные знаки и нанести разметку.

На ул. Гущина уже устанавливают дорожные знаки, а на следующей неделе здесь появятся остановки и разметка. Благоустройство дороги на ул. Космонавтов также планируют завершить на следующей неделе.

Всего ремонт идет на девяти участках:

  • ул. Звездная (от Павловского тракта до ул. Трактовой);
  • пр. Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
  • ул. Радужная (от ул. Мамонтова до границы с Барнаулом);
  • ул. Гущина (от ул. Попова до ул. Кавалерийской);
  • ул. Гридасова (от ул. Малахова до ул. Власихинской);
  • ул. Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора);
  • ул. Островского (от улицы Юрина до ул. Гущина);
  • ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания №3/41 по улице Водозаборной);
  • ул. 9-й Заводской проезд.

Ранее власти Барнаула предупредили, что участок дороги перекроют в городе с 3 июля.

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