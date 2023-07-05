Дорожники отчитались о ремонте дорог в Барнауле

Благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Работа на некоторых объектах уже на завершающей стадии. Так, на ул. Островского уже обустроили основание дороги, парковку, бордюр и поребрики. Почти готов тротуар. Предстоит лишь привести в порядок прилегающую территорию, установить дорожные знаки и нанести разметку.
На ул. Гущина уже устанавливают дорожные знаки, а на следующей неделе здесь появятся остановки и разметка. Благоустройство дороги на ул. Космонавтов также планируют завершить на следующей неделе.
Всего ремонт идет на девяти участках:
- ул. Звездная (от Павловского тракта до ул. Трактовой);
- пр. Космонавтов (от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
- ул. Радужная (от ул. Мамонтова до границы с Барнаулом);
- ул. Гущина (от ул. Попова до ул. Кавалерийской);
- ул. Гридасова (от ул. Малахова до ул. Власихинской);
- ул. Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора);
- ул. Островского (от улицы Юрина до ул. Гущина);
- ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания №3/41 по улице Водозаборной);
- ул. 9-й Заводской проезд.
Ранее власти Барнаула предупредили, что участок дороги перекроют в городе с 3 июля.