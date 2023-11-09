11 ноября
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Жизнь

Дети в Бийске устроили опасный для жизни аттракцион

Народный фронт Алтайского края обратил внимание на аттракцион, который придумали дети в Бийске.

Тюбинг. Плюшка. Горка.
Тюбинг. Плюшка. Горка.
unsplash.com

Место находится возле Коммунального моста, где закончили ремонт.

Глубокие швы и пустоты вокруг плитки на трамвайных путях моста заполнили монтажной пеной и заделали раствором. И не поставили ограждение.

Дети такому щедрому и невнимательному жесту сказали: "спасибо" и стали скатываться в эти швы на ледянках.

Напомним, что рядом находится оживленная трасса.

Опасность представляется и для автомобилистов, потому что ограждения к спускам нет. Можно улететь в эти "пропасти".

Ранее 8 ноября в Алтайском крае погибла девочка во время катания на ватрушке.

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