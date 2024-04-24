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Жизнь

День стоматолога и сосиски в тесте. Поздравления в прозе, стихах и смс

24 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День стоматолога. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 24 апреля — день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского, которого считают своим покровителем не только стоматологи, но и люди, страдающие от зубной боли. Как поздравить стоматологов, подскажет altapress.ru

Врач. Стоматолог.
Врач. Стоматолог.
СС0

Профессия стоматолога является одной из самых востребованных в сфере медицины. Стоматологи занимаются лечением зубов и десен, исправлением прикуса и другими процедурами, направленными на поддержание здоровья полости рта.

Стоматология.
Стоматология.
Pixabay.com

Поздравления с днем российского стоматолога в прозе

Дорогие наши стоматологи!

Сегодня ваш профессиональный праздник — День российского стоматолога! Ваша работа требует не только высокого профессионализма, но и чуткости, внимания и заботы о пациентах. Вы помогаете людям сохранять здоровье и красивую улыбку.

Мы хотим выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд и профессионализм. Пусть ваша работа всегда будет успешной, а пациенты — благодарными. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем!

Поздравляю замечательных докторов, которые делают нашу жизнь светлее и прекраснее, даря нам безупречные улыбки, а нашим зубам — здоровье и крепость. Желаю, чтобы работа приносила удовольствие. Чтобы постоянное развитие медицины и новейших технологий делали ваш труд легче, приятнее и комфортнее. Желаю благополучия в жизни и только благодарности и уважения в глазах признательных пациентов. С праздником!

Пусть приносит удовольствие трудовая деятельность, пусть благодарностью будут блестящие улыбки пациентов. Желаю не стоять на месте, развивать навыки, обновлять знания и взращивать высокий профессионализм. С днем стоматолога!

С Международным днем стоматолога! Ваша профессия очень важна, она требует внимания, терпения. Так пусть оно никогда не заканчивается. Желаю побольше пациентов, чтобы всегда быть при деле. Всяческих Вам успехов в работе и личной жизни!

Стоматология.
Стоматология.
Анна Зайкова.

Поздравления с днем российского стоматолога в стихах

Король зубов и бог коронок —
Это наш доктор-стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века.
Пусть кариес тебя боится.
С российским днем дантиста!

Желаю золотых клиентов,
Побольше дырочек и пломб.
И благодарных пациентов,
Чтоб был у Вас коньяк и ром.

Чтоб каждый к Вам попасть старался,
И в кабинет валил народ.
Чтоб целый мир Вам улыбался,
Не пряча зубы, во весь рот.

Вы — стоматологи, герои медицины!
Вы дарите нам радость и терпенье.
Мы вам желаем счастья и везенья,
Пусть будет ваша жизнь полна любви и доброты!

Пусть ваша работа дарит улыбки и радость,
А пациенты будут послушны и милы.
Желаем вам крепкого здоровья и счастья,
И пусть исполнятся заветные мечты!

Стоматологи, сегодня
Принимайте поздравления!
Дарит пусть работа радость,
Позитив и вдохновение.

Как и прежде, всем дарите
Красоту улыбок ярких,
Благодарность пациентов
Будет вам пускай подарком.

В праздник ваш желаю счастья,
Сил, здоровья и терпения,
Пусть работа вдохновляет
На победы и свершения.

Безболезненное лечение зубов.
Безболезненное лечение зубов.
Медицинский центр "Здоровье" (Мытищи).

Поздравления с днем российского стоматолога в смс

День стоматолога сегодня,
Ты поздравления прими,
Желаю в деле процветания,
На личном — счастья и любви.

Дари, как прежде, пациентам
Улыбки светлой красоту,
Дает профессия пусть силы
Осуществить свою мечту.

Очень важная работа
Зубы людям всем лечить,
Пожелаем мы в Ваш праздник
Свое призвание любить,
Чтоб профессия такая
Много денег принесла,
И чтоб жизнь у Вас веселой
И счастливою была!

Стоматолог — всё для нас!
Много зубиков он спас.
Пусть всегда ваша работа
Будет радостью для вас.

Креативных вам идей,
Солнечных, успешных дней,
Чтобы ваши пациенты
Улыбались до ушей!

Сосиски в тесте.
Сосиски в тесте.
pxhere.com

День сосиски в тесте

А также напомним, что 24 апреля — неофициальный праздник, который посвящен сосискам в тесте. Национальный день сосисок в тесте появился в США в честь этого вкусного блюда.

Сосиска в тесте — это блюдо, которое представляет собой колбасное изделие, завернутое в дрожжевое, бездрожжевое или слоеное тесто. Сосиску в тесте можно жарить во фритюре или запекать в духовке.

Сосиску в тесте придумали немцы. Из Германии этот рецепт перекочевал в Англию и США. В Штатах придумали аналог сосиски в тесте, а именно хот-дог, который сегодня очень популярен во всем мире.

Хот-дог
Хот-дог
СС0

Какие еще есть названия у сосиски в тесте

Например, в Чехии традиционно готовят клобаснеки — колбаски, завернутые в сладкое дрожжевое тесто, обычно используемое для калачей. Чешские иммигранты, кстати, привезли клобаснеки в американский штат Техас, где они стали очень популярными.

В Бельгии сходным образом издавна готовили ависан — колбаски, завернутые в хлебное тесто. В современном варианте сосиски заворачиваются в слоеное тесто.

В Израиле делают моше ба’тейва, что переводится как «Моисей в корзине». Для приготовления используются кошерные сосиски и слоеное тесто, блюдо, что интересно, считается детским.

Интересно отметить, что в Великобритании, как и в США, есть блюдо pigs in blanket, но это сосиски, завернутые в бекон, а не в тесто. И довольно часто два блюда с одинаковым названием путают между собой. Впрочем, некоторые нашли довольно оригинальный выход из ситуации и стали заворачивать сосиски и в бекон, и в тесто — чтобы уж точно получились «свинки в одеяле».

В США сосиски в тесте готовят по-разному. Для этого могут использоваться классические сосиски для хот-догов, так называемые коктейльные сосиски и венские колбаски, а тесто обычно используется слоеное дрожжевое (как в круассанах) или на разрыхлителе. Как правило, блюдо подается к столу в качестве закуски гарнируется соусами и дипами (тип соусов, предназначенных для обмакивания в них еды).

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