Дерзкий агропсихологический эксперимент altapress.ru. «День сибирского поля» глазами новичка и бывалого

«День сибирского поля» прошел в Алтайском крае 28-29 июня. Это, пожалуй, главное событие в аграрной сфере региона. Сотни компаний и тысячи посетителей собрались в одном месте. Оценить масштаб и наполнение форума мы решили по-новому — через субъективный взгляд двух людей. Один ни разу на «Дне поля» не был, другой — видел его не единожды. Вот что получилось.

Кто у нас новичок Привет, это Катя Карзова. Я родилась в городе и с сельским хозяйством меня связывают только Алтайский край, продукты в холодильнике и бабушка, которая рассказывает, как трудно было работать в колхозе. Немного представляю, как работают молочные фермы, и однажды каталась на тракторе John Deere — на этом все. Никогда не была на форуме «День сибирского поля» и ради эксперимента даже ничего не читала о нем. Поэтому мое восприятие будет сугубо чувственным. День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Кто у нас бывалый Привет, дорогой читатель. Я — Анна Недобиткова, аграрный обозреватель altapress.ru. Выросла я в суровом шахтерском городке, но каждое лето уезжала к бабушке в деревню. У нее было личное подсобное хозяйство, река за воротами и безграничная свобода. Темой сельского хозяйства я занимаюсь больше 10 лет, знаю многих и многие знают меня. «День поля» помню совсем другим, нежели сейчас — в 2010 году это были деревянные лавки под открытым небом, сбитая из досок сцена и небольшая экспозиция техники. Все. День сибирского поля - 2022. Дмитрий Лямзин Мое восприятие события будет, конечно, субъективным, но я постараюсь найти как минусы, так и плюсы, сравнив с тем, что было ранее.

Инфрастурктура. Оценка новичка

Подъезжая к площадке, мы видим парковку с несчетным количеством автомобилей. Позже это станет проблемой — мы не найдем редакционную «ГАЗель». А пока шок и мысли: «Да кому этот форум вообще нужен?!».

Вывернув со служебной парковки оказываюсь в самом эпицентре события. Сперва даже не понимаю, где нахожусь: ослепляет блеск новенькой сельскохозяйственной техники. Возможно, это плуги.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Когда глаза привыкают, вижу, что довольно молодые участники танцуют под «Хлопай ресницами и взлетай», которую тут же исполняет неплохая кавер-группа.

Справа, через дорогу находится закрытая от возможного дождя главная сцена, где суетливо настраивают звук. Далее павильон с пищевой продукцией, где можно продегустировать сыры, мед, диетический зефир, кажется, из сельдерея и другие новинки.

Чтобы хорошенько подкрепиться (есть два варианта: шашлыки или чебуреки), проходим на другой край агропарка.

Но здесь все недалеко — ряды со всевозможной техникой стоят очень плотно друг к другу. Трудно представить, сколько времени у организаторов ушло на то, чтобы все так расставить.

Инфрастуктура. Оценка бывалого

На мой взгляд, «День сибирского поля» нынешнюю площадку давно перерос. О том, что пора расширяться, говорят все, в том числе и те, кто выставляет здесь технику.

С каждым годом ее становится больше — это факт, - а вот места, увы, не прибавляется. Поэтому есть ощущение тесноты. Как писал классик, смешались в кучу кони, люди.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Пройдемся по плюсам. Наконец, все основные пешеходные дорожки обрели нормальное покрытие. Раньше после дождя тут было не пройти. Люди до сих пор по привычке берут на «День поля» запасные сапоги. Теперь с этим стало проще.

За последние два года появились два новых павильона — тоже хорошо. В центральном раньше было не протолкнуться — тут и ели и плясали и награды вручали.

Из минусов — забитые парковки, жуткие пробки на Паловском тракте и нехватка туалетов. К ним очередь была больше, чем в любом из выставочных павильонов.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Как выяснилось, есть на «Дне сибирского поля» и проблемы с электроснабжением.

Видела это своими глазами. Буквально за пару минут до старта «Фермерских игр» свет на площадке потух, экраны вырубились, сдулись даже детские батуты. Выручили музыканты и со сцены пошутили: «Теперь вы понимаете, что мы играем не под фанеру».

Участники говорят, что электричество им отрубают, когда на главной сцене идет официальное открытие. И это повторяется из года в год.

Но закончу плюсом: сибирский агропарк, наконец, обрел стабильную мобильную связь. Еще в прошлом году такого «изобилия» тут не было.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Сколько выставляется техники Алтайскими сельхозпроизводителями за последние пять лет парк техники обновили на более чем 63,5 млрд рублей, из которых треть - 22 млрд рублей было направлено в 2022 году. Свой вклад в техническое перевооружение отрасли делает и «День сибирского поля». В этом году на выставке представлено 650 единиц техники. Годом ранее их было около 600

Участники. Оценка новичка

Освоившись, начинаю приглядываться к людям. Смутно узнаются главы сельхозпредприятий, знакомые по другим фестивалям и текстам нашего бывалого обозревателя. В глаза бросаются иностранные гости — китайцы, казахи, киргизы.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Посмотреть на спортивные состязания аграриев пожаловала семья австралийцев в ковбойских шляпах. Она недавно получила вид на жительство в России и переехала в Белокуриху, где строит ферму.

Приятно радуют преподаватели ветеринарии, которые на подушечке с «порезом» учат всех желающих орудовать хирургической иглой и зажимом.

Еще немного и они меня перехвалят — тогда поверю в свои силы и начну зашивать все, что движется, или пойду поступать в аграрный университет.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Самые милые участники форума — животные, которые весь день стоят в загоне. Таких чистых коров, баранов, свиней и лошадей не видела никогда в жизни.

Кажется, проведи рукой по шерсти — и она скрипнет. Некоторых буренок нарядили в розовые шляпки. Этим красоткам самое место на пляжном шезлонге.

Участники. Оценка бывалого

На участников «Дня сибирского поля» смотрю из года в год и вижу прогресс. Экспозиции становятся интереснее, креативнее что ли.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Есть фотозоны, зоны для переговоров, дегустаций. Они не просто что-то показывают, они принимают гостей и делают это со вкусом.

В этом отношении отдельная благодарность Россельхозбанку. Их зона — хэдлайнер «Дня сибирского поля» уже много лет.

Тут всегда есть живая музыка, танцы, угощения, эффектное оформление. Оцените только название банка, выложенное настоящими яблоками. Красиво, же?

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Скажу доброе слово и о выставке алтайских продуктов. На «Дне поля» она смотрится гармонично, как говорится, в тему. И что я люблю, оформлено все стильно. А как тут пахло выпечкой и жаренным мясом, если бы вы знали.

Сколько собралось компаний Количество компаний участников ежегодно расширяется. Если в 2022 году их было 305, то в 2023-ем — уже 330. На форум приехали делегации российских регионов и зарубежных стран. В их числе: делегация Ошской области Киргизской Республики, делегации республик Алтай и Хакасия, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской, Сахалинской областей, Красноярского края.

Атмосфера. Оценка новичка

Заряжаться «аграрной атмосферой» мы идем на показательные выступления. Здесь демонстрируют работу новеньких лемешных плугов, бороны — в общем, всего того, что выходит в поле.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Удивительно: водители ездят в красивых тракторах, напичканных компьютерами, кондиционером, амортизированным сидением. Буквально космический корабль.

Но почти ахаю от восторга я только тогда, когда техника делает первую борозду и в воздух вырывается вкусный запах теплой сырой земли.

Выставка из-за ограниченного пространства и большого количества людей кажется довольно сумбурной и в ней легко потеряться. И только на демонстрационном поле понимаешь, какая сила скрывается за всем этим блестящим железом.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

А какая мощь в людях, которые всем этим управляют, видишь на Фермерских играх. Это забавные состязания, где механизаторы, водители тракторов и другие аграрии перекатывают тяжелые колеса, перетягивают канат, бьются мешками и проходят полосу препятствий.

И ценно даже не то, что они все это физически способны выполнить, а то, что несмотря на тяжелые профессии и «взрослость» эти люди могут расслабиться и подурачиться.

Атмосфера. Оценка бывалого

«День сибирского поля» - это больше, чем агрофорум, это наш праздник. Люди подходили ко мне, здоровались, так и говорили: «С праздником!» И, наверное, это правильно.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

Я рада, что помимо непосредственно имиджевой и выставочной функции «День сибирского поля» несет просветительскую миссию. Тут много детей и подростков, люди приезжают семьями.

Может кто-то из ребят, посмотрев на все это, решит связать свою жизнь с сельским хозяйством. Я по крайней мере на это надеюсь.

В этом году каким-то душевным получилось и официальное открытие. Трогательности ему добавил гендиректор Бийской льняной компании Лев Каленов — такой приятный интеллигентный дедушка. За особые заслуги его удостоили звания Героя Труда Российской Федерации.

День сибирского поля - 2023. Анна Зайкова

В ответном слове он сказал, что продолжит работать и дальше, чтобы алтайский лен, наконец, появился на прилавках магазинов. На таких людей приятно посмотреть.

Вот уже второй год шоу на «Дне сибирского поля» устраивает «Алмаз». Я говорю о «Фермерских играх» - это состязания, а-ля веселые старты.

Вроде бы просто, но весело и от души. С удовольствием посмотрела, как и многие другие. Трибуны были забиты под завязку.