Дачники жалуются на дороги барнаульских садоводств

Первый раз такой вопрос вставал в 2021 году, когда водитель автобуса заявил о плохой дороги. Тогда ее делали сами жители своими силами.
По документам дорога действительно считается непригодной. Однако ямы не исчезают. Дачники решили не отступать и записали видеообращение властям.
Отмечается, что план формируется на год по заявкам и этот участок был в списке.
Пока садоводам стоит только ждать пока и до них дойдет очередь.
Ранее сибиряк предложил бороться с новосибирскими пробками на примере Барнаула.