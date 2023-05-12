Дача на удачу: какие овощи нужно успеть посадить в мае. Даты

Многие дачники и огородники уже сооружают теплицы, точат лопаты, закупают грунт. Конечно, листают журналы - когда нужно высаживать огородные культуры. Хотя не секрет, что большинство и так знают по опыту прошлых лет график высадки.

Однако тем, у кого мало опыта, наверняка будут полезны советы агронома Альбины Павловой, пишет yutazy.ru.

Белокочанная капуста

Ранняя капуста не очень плотная и тяжелая. Однако это не главное ее преимущество. К середине лета огородники снимают первый урожай - для салатов, щей, борща. Позднюю капусту "схватывают" первые осенние заморозки. И она становится особенно сочной и хрустящей.

Благоприятные дни майской посадки: 13-15, 17, 22-24.

Капуста, овощи, продукты. СС0

Цветная капуста

Этот вид капусты на первом этапе роста похож на раннюю белокочанную. А потом формируются растения с белыми и молочными соцветиями. Цветную капусту сажают на рассаду и непосредственно в грунт семенами.

Сделать это лучше до 15 мая.

Редис

Дни посадки майского редиса: 13-15, 17, 22-24.

Огурцы

Огурцы, посаженные в открытый грунт в мае, не надо адаптировать к ветру, им не страшны лучи весеннего солнца.

Посадить их надо 13-15, 17, 22-24, 30, 31 мая.

Огурцы, овощи. СС0

Помидоры

Помидоры менее привередливы к рассаживанию, в отличие от требовательных перцев и баклажанов. Пересаживать уже подросшую рассаду можно 13-15, 17, 22, 23, 24 мая.

Помидоры. Овощи. СС0

Перец

В мае рассаду перца высаживают в открытый грунт. Только надо дождаться, когда угрозы заморозков уже не будет. Если день прохладный и температура не поднялась выше 10 градусов, есть смысл не рисковать и накрыть перцы.

Время высадки культуры в мае: 13-15, 17, 22-24.

Перцы. freepik.com

Кабачки

В мае уже можно сажать кабачки в грунт. Однако надо пристально следить за температурой воздуха, особенно ночью, когда вероятны заморозки. При этой угрозе проросшие растения нужно укрыть пленкой.

В этом месяце подходящими для посадки днями станут: 13-15, 17, 22-24.

Тыква

Посадить тыкву нужно в эти дни: 13-15, 17, 22-24 мая.

Особой популярностью у сибиряков пользуется сорт "Голубая дама". Есть и мускатные - тыквы этого сорта ароматные и мягкие.

Лук

Сеять лук можно только тогда, когда установится стабильно теплая погода. Грунт на глубине пяти-восьми сантиметров должен прогреться примерно до 14 градусов.

Удачными днями для посева в мае станут 13-15, 17, 22-24 числа.

Зелень

В мае в огороде уже видны зеленые насаждения —укроп, петрушка, кинза, всевозможные салаты. Третий месяц весны подходит для повторного посева травянистых растений, чтобы и летом на столе была в изобилии зелень. В мае самыми благоприятными днями считаются 13-15, 17, 22-24 числа.

Петрушка - признанный афродизиак. pixabay.com

Ранее сообщалось, когда стоит рассаживать помидоры и как правильно делать пикировку.

Хорошего урожая!