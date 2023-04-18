19 апреля
﻿
Жизнь

Пощипать за корни. Когда стоит рассаживать помидоры и как правильно делать пикировку

В середине апреля рассаде томатов становится тесно в общем горшке. Тогда стоит приступить к их пикировке. Altapress.ru рассказывает, как правильно рассадить растения, чтобы получить хороший урожай.

Томаты.
Томаты.
freepik.com/8photo

Что такое пикировка?

Пикировка — это рассаживание рассады из одного общего горшка в отдельные. Для помидоров это важная процедура, которая напрямую влияет на будущий урожай.

Без пикировки томаты не смогут нарастить достаточную корневую и листовую массу. В будущем урожай может быть слабым.

Помидоры менее привередливы к рассаживанию, в отличие от требовательных перцев и баклажанов.

Рассада.
Рассада.
unsplash.com

Когда стоит рассаживать помидоры?

К пикировке обычно приступают в середине апреля. Рассаживать томаты стоит после того, как на растениях появятся первые настоящие листья. Это признак того, рассада достаточно окрепла.

Через неделю после появления настоящих листьев нарастет и необходимая корневая масса.

По лунному календарю лучшие дни для пикировки в апреле — 3, 4, 30. Неблагоприятные дни — 15, 19, 20 апреля.

Рассада томатов
Рассада томатов
pixabay.com

Как правильно проводить пикировку?

Рассаживать помидоры стоит по отдельным стаканчикам 0,5 л или в рассадные ящики 40 на 25 см. Грунт должен быть питательным и воздухоемким.

При пикировке можно прищипнуть длинные корни растения. Вытянувшуюся рассаду стоит заглубить.

После рассаживания стоит полить рассаду гуматами. Они помогут корням справиться с повреждениями и начать развиваться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость