5 декабря
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Жизнь

Двойные пенсии, вкусная новость, мусорные траблы. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня на сайте вышло много интересных текстов. Наши журналисты рассказали о изменениях, которые ждут не только жителей Алтайского края, но и всю страну. О чем нужно обязательно почитать - в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Главная новость декабря

Некоторых российских пенсионеров ждут сразу две пенсии в этом месяце. Сделали это потому, что январь начинается с новогодних каникул, во время которых госучреждения не работают.

Две пенсии получат те, кому она приходит с 1 по 8 число месяца. Получается, что сначала придут деньги за декабрь. А затем, перед Новым годом - за январь.

Ожидается, что вторая выплата начнет поступать с 25 декабря и окажется больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии проиндексируют на 7,5%.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Важная новость для жителей Павловского района

Мусорный полигон, который вызвал недовольства жителей, готовы построить аж восемь фирм.

Идея построить объект для переработки, сортировки и захоронения барнаульских коммунальных отходов в Павловском районе появилась еще больше года назад. Инициативу проявила «Волжская инжиниринговая компания» из Нижнего Новгорода.

Сейчас на строительство претендуют еще семь фирм - из Новосибирска, Барнаула, Нижнего Новгорода.

Почитать подробности о заводе и его масштабах можно здесь.

Современный мусоросортировочный комплекс в Пермском крае на 80 тыс. тонн.
Современный мусоросортировочный комплекс в Пермском крае на 80 тыс. тонн.
РЭО

Вкусная новость для всего Алтайского края

Логовская сыроварня готова привлекать в свои торговые точки другие фермерские предприятия, не такие большие. Наша журналистка называет их "малышами".

Сейчас пробиться на магазинные полки таким хозяйства трудновато. Объединение может помочь, считает Антон Жданов, учредитель компании.

Идея пока в зародыше. Но это уже что-то!

Молочное производство на &quot;Логовской сыроварне&quot;
Молочное производство на "Логовской сыроварне"
Дмитрий Лямзин

Что еще почитать?

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