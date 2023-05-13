Четырешку с филиалом маральника и "ракушками" продают в Барнауле за 62 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 62 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Никитина, 107.

Четырехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом продают за 62 млн рублей в Барнауле.

Четырешка находится на последнем этаже. Из панорамных окон открывается прекрасный вид на Нагорный парк.

В распоряжении будущего владельца две спальни, кабинет, две гардеробные с кладовой. Все встроено и указано в БТИ.

Одна из спален оформлена в стиле цветения маральника - ярко-розовый диван, люстра, будто облепленная лепестками цветка, и обои с розовыми цветами и оленями.

А в гостиной мебель напоминает ракушки.

Ремонт свежий, выполнен из высококачественных материалов. Теплый пол проложили в санузле и возле окон.

В квартире устроена шумоизоляция. Есть парильня. В ванной встроенный водонепроницаемый телевизор, а унитаз - с подогревом и автосмывом.

Дизайнерская мебель и встроенная техника продаются вместе с жильем.

Прямиком из квартиры можно выйти на крышу. А под землей есть семейная парковка для двух автомобилей, которая также входит в стоимость.