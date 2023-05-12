13 мая
﻿
Недвижимость

Голые кирпичные стены в центре города продают за 13,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру без отделки и мебели продают за 13,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице 1905 года, 25.

Трехкомнатная квартира в ЖК "Столичный"
Трехкомнатная квартира в ЖК "Столичный"
Авито

Площадь голой трешки немаленькая - 82,5 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 168 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 12-м этаже в ЖК "Столичный". Отсюда виден почти весь центр Барнаула.

В квартире - свободная планировка. При желании, площадь квартиры можно увеличить за счет второго этажа.

В комнатах еще не сделали косметический ремонт. Нет и мебели. Однако готов оригинальный дизайнерский проект.

Судя по нему, квартира будет оформлена в темных, красных и белых тонах. На первом этаже будет располагаться кухня, совмещенная с гостиной. А на втором - просторная спальня.

В подарок к покупке квартиры владелец предлагает мешки штукатурки и цемент. Также в собственности есть два подземных парковочных места и кладовка в 10 кв. м.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость