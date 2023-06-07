9 июня
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Жизнь

Чем помочь питомцу, когда ему жарко. Разбор

Аномальная жара с первых дней лета обосновалась в Алтайском крае и пока уходить не собирается. Страдают от пекла не только люди, но и животные. Altapress.ru рассказывает ряд советов, как спасти питомцев от перегрева.

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

В природе животные отлично приспособились к температурным перепадам и легко переносят как жару, так и холод. Домашним питомцам это не под силу. Особенно, в условиях городской квартиры: они не могут найти тенек со сквозняком, вырыть себе холодную норку и укрыться от удушающего зноя.

1. Не купать животных

Существует большое заблуждение, что душ поможет питомцам справиться с перегревом. Купать часто животных нельзя, особенно в прохладной воде, так как это может привести к воспалению легких или мочеполовой системы.

Моющие средства нарушают жировой баланс, что приводит к сухости кожи, дерматитам и ухудшению естественной термозащиты организма. Альтернативный вариант — охладить питомца, протирать его мокрым полотенцем. Особенно ушки, животик и лапки, или использовать простынь в качестве подстилки.

Таким образом влага не будет соприкасаться с кожей и не нарушит микрофлору животного.

Собака моется.
Собака моется.
СС0

2. Не подстригать питомцев

Существует миф, что животному летом жарко из-за шерсти. Из-за этого хозяева своих питомцев стремятся их подстричь. Но так делать не стоит — будет нарушена терморегуляция.

Также попадание прямых солнечных лучей на кожу может вызвать солнечный дерматит, спровоцировать развитие гемангиома, гемангиосаркома, актинический кератоз и плоскоклеточная карцинома.

Помимо всего перечисленного, стриженные четвероногие становятся легкой добычей для мошек и комаров.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

3. Обеспечить обильное питье

Животные в жару меньше хотят есть. Лучше всего перевести питомца на новый режим кормления, в более прохладное время. Однако в период жары не рекомендуется экспериментировать с питанием животного, например, менять корм.

Важно организовать для питомца обильное питье — миска с водой должна быть всегда полной и в свободном доступе. Можно установить в доме сразу несколько поилок в разных комнатах.

В жару вода быстро портится, так что менять ее рекомендуется минимум один раз в день, можно использовать специальные питьевые фонтанчики.

Кошка с хозяйкой.
Кошка с хозяйкой.
Фото: freepik.

4. Добиться прохлады в квартире

Если питомец большую часть дня проводит дома, то важно позаботиться о температуре в квартире.

Желательно, чтобы в квартире работали кондиционер или вентилятор, но не на полную мощность.

Лучшим вариантом будет открыть окно и закрыть дверь, чтобы избежать сквозняков. Но в таком случае необходимо помнить о мерах безопасности — следить за передвижениями питомца или установить специальную защиту от падений из окон.

Кроме того, занавесить шторы, чтобы активные солнечные лучи не проникали в комнату.

Домашняя кошка.
Домашняя кошка.
unsplash.com

5. Правила прогулок

Как и самим людям, животным не стоит пребывать на палящем солнце. Кошки, как правило, и так редко выходят на улицу, а вот прогулки с собаками лучше организовать в определенное время. Например, утром или вечером.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

6. Симптомы теплового удара у кошек

Симптомы теплового удара у кошек: повышение температуры тела, тяжелое дыхание, рвота, понос, вялость.

При первых признаках теплового удара охладите любимца – протрите влажным холодным полотенцем места с крупными артериями и венами (подмышки, бедра, шея), и незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику.

Особое внимание во время жары следует уделить к пожилым и беременным кошкам, а так же кошкам, имеющим проблемы с сердцем или дыхательной системой.

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0

7. Симптомы теплового удара у собак

Симптомы теплового удара у собак: одышка, учащенное сердцебиение, затуманенный взгляд, нарушение координации.

При первых признаках теплового удара немедленно охладите питомца влажными простынями, однако крайне важно не переохладить животное.

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