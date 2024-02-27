27 февраля
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Жизнь

Без цыц. Как в людях будят гражданскую позицию, рассказала глава алтайского избиркома в видеоинтервью

Председатель избирательной комиссии Ирина Акимова в большом видеоинтервью проекту "Образ будущего" рассказала, почему год от году явка на голосованиях может падать, как это пытаются предотвратить, и над чем еще стоит работать. А также открыла секрет, чем занимается избирком вне периода выборов.

Ирина Акимова, председатель избиркома Алтайского края.
Ирина Акимова, председатель избиркома Алтайского края.
Образ будущего

По статистике, каждый четвертый активный избиратель в крае - человек возрастом от 18 до 35 лет. Как рассказала Ирина Акимова, у некоторых есть традиция отправляться на голосование всей семьей, даже с маленькими детьми. Забегают заполнить бюллетень и молодожены - сразу из ЗАГСа.

"Особое внимание уделяем молодым избирателям, очень важна передача межпоколенческих событий, - отметила собеседница. - Два десятка лет у нас в крае месячник молодого избирателя. Круглые столы, диспуты - все это поощряется".

Чтобы привлечь людей к голосованию, избирательная комиссия работает над информационной поддержкой населения, а также расширяет возможности сделать выбор. Самый яркий - дистанционное мобильное голосование. Как за ним наблюдают - подробно в интервью.

Справка

"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития Барнаула и Алтайского края.

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