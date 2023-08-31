1 сентября
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Жизнь

Барнаульцы поделились, как избавиться от ежедневной огромной пробки на Павловском тракте

Барнаульцы назвали причину, по которой на Павловском тракте образуется длинный затор, передает "Барнаул 22".

Пробка на Павловском тракте и ул. Просторной.
Пробка на Павловском тракте и ул. Просторной.
2GIS

По мнению автовладельцев, дело в неверной настройке светофора на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной.

Барнаульцы утверждают, что многокилометровая пробка скапливается там именно из-за того, что светофор слишком долго пропускает трафик с ул. Просторной.

В то же время зеленого света на Павловском тракте не хватает, чтобы пропустить реально необходимое количество машин.

Предложили горожане и решение: давать красный свет на Павловском тракте движущимся со стороны Арены немного раньше, чем в обратном направлении.

Это должно дать возможность автомобилям со стороны Павловска повернуть налево.

Карта.
Карта.
2GIS

"Если поставить светофор со стрелкой и разрешить в этот момент автомобилями с ул. Просторной поворачивать налево, это сильно увеличит пропускную способность перекрестка со стороны этой улицы. Что позволит уменьшить время зеленого света со стороны ул. Просторной без увеличения затора с этой стороны и значительно разгрузит Павловский тракт", - пишет один из автовладельцев.

Многие согласились с таким решением, к тому же дополнив, что в какой-то момент светофор на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной не работал вовсе - и пробка исчезла. А при включении - возникла снова.

В то же время горожане сетуют - затор собирается в любое время суток и в любой день недели. При этом некоторые считают, что в этом месте можно было построить кольцо, которое разгрузило бы трафик, и места якобы достаточно, но что этому мешает - недоумевают.

Ранее Барнаул утонул в жутких пробках в будничный день - и даже не в конце недели.

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