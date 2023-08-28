Барнаульские улицы ремонтируют по нацпроекту

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к работам на ул. Интернациональной. Отремонтируют участок более 1 км: от пр. Ленина до переулка Циолковского.

На сегодняшний день снимают старый слой дороги, чтобы положить новый асфальт.

Также установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и парковки, сообщают на официальном сайте Барнаула.

Лестницу, которая расположена на перекрестке ул. Интернациональной и пр. Красноармейского, - восстановят. Отмечается, что поставят новые знаки и сделают разметку.

По проекту в Барнауле отремонтируют 12 дорог, сейчас благоустройство завершено уже на четырех из них.

Ранее асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле.