29 августа
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Жизнь

Барнаульские улицы ремонтируют по нацпроекту

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к работам на ул. Интернациональной. Отремонтируют участок более 1 км: от пр. Ленина до переулка Циолковского.

Барнаульские улицы ремонтируют по нацпроекту
Барнаульские улицы ремонтируют по нацпроекту
Администрация города Барнаула

На сегодняшний день снимают старый слой дороги, чтобы положить новый асфальт.

Также установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и парковки, сообщают на официальном сайте Барнаула.

Лестницу, которая расположена на перекрестке ул. Интернациональной и пр. Красноармейского, - восстановят. Отмечается, что поставят новые знаки и сделают разметку.

По проекту в Барнауле отремонтируют 12 дорог, сейчас благоустройство завершено уже на четырех из них.

Ранее асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле.

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