3 июня
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Жизнь

Барнаульские специалисты косят газоны и убирают мусор в городе

Дорожная служба Барнаула косит траву и убирает мусор в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Барнаульские специалисты косят газоны и убирают мусор в городе.
Барнаульские специалисты косят газоны и убирают мусор в городе.
barnaul.org

31 мая дорожники косят газон на ул. Попова, Чудненко, Беляева, Смирнова, 11-ая Западная, 12-ая Западная, Матросова. Подобные работы ведут на ул. Центральной, в поселке Лебяжье, а также в районе Южного проезда.

С начала сезона дорожные бригады выкосили более 700 тыс. кв. м газонов. Это делают для облагораживания городской территории и обеспечения безопасности движения по улицам.

За весь летний сезон дорожники обслужат около 5 млн кв. м газонов. Для поддержания чистоты в городе специалисты ежедневно собирают мусор на остановках и вдоль дорог.

Сегодня вывоз мусора осуществляют на пр. Ленина, ул. Молодежной, Димитрова, Эмилии Алексеевой, Тимуровской, Титова и на других городских участках.

Ранее в Барнауле начали сносить аварийные деревья. На месте срубленных деревьев высадят новые.

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