Барнаульские дороги обработали химическими средствами

Средствами посыпали в первую очередь остановки, спуски и перекрестки.
Также дорожники очистили проезжие части по многим улицам.
Отмечается, что днем работы будут продолжаться.
Ранее стало известно, где будут находиться снежные городки в Барнауле.
Дорожная служба Барнаула обрабатывает дороги и тротуары противогололедными средствами, сообщает администрация города.
Средствами посыпали в первую очередь остановки, спуски и перекрестки.
Также дорожники очистили проезжие части по многим улицам.
Отмечается, что днем работы будут продолжаться.
Ранее стало известно, где будут находиться снежные городки в Барнауле.
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