Аренду электросамокатов начали запрещать в Европе

Первым в Европе городом, запретившим аренду электросамокатов, с 1 сентября станет Париж, сообщает Газета.ру .

За подобное решение выступили 89% парижан на референдуме, который прошел еще в апреле.

В голосовании поучаствовали более 100 тыс. человек.

С улиц должны убрать около 15 тыс. электросамокатов до 31 августа. Их могут перенаправить в Берлин, где аренда еще разрешена.

Приложения по аренде электросамокатов появились в Париже с 2018 года.

В 2020 году количество операторов сократили до трех, однако проблема с неосторожным вождением и разбросанным по городу транспортом оставалась. Именно это и послужило причиной голосования и последующего запрета.

Ранее в России появились первые знаки, которые запрещают езду на электросамокатах.