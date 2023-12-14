Алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО

Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за мошенничество, посредством которого он похитил более 3 млн рублей. Адвокат осужденного, обжалуя приговор, заявил, однако: суд, вынося наказание, не учел, что мужчина добровольно перевозил гуманитарные грузы мобилизованным на СВО. А также то, что все полученные в результате преступления деньги он израсходовал на снаряжение для участников спецоперации. Рассказываем, убедили ли судей эти аргументы.

Признал вину и раскаялся

Суть преступления, совершенного Анатолием И., в решении Алтайского краевого суда подробно не раскрывается. Ясно, что осужден он за хищение путем обмана 3 270 000 рублей, статья «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также понятно, что потерпевшие от его действий (а упомянуты инициалы 13 человек) намеревались приобрести земельные участки, принадлежащие Российской Федерации. Но в результате действий осужденного потеряли деньги.

Анатолий И., которого адвокат называет человеком преклонного возраста, признал вину и раскаялся. Индустриальный райсуд Барнаула приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд. Идет заседание. altapress.ru

Сформированная позиция

И вот его адвокат Владислав Веселов счел наказание чрезмерно суровым и обжаловал его в краевом суде.

Он заявил, что судьи, вынося наказание, не учли несколько важных обстоятельств. Среди них, например, преклонный возраст и плохое состояние здоровья осужденного: во время пребывания в СИЗО он перенес операцию на сердце.

Не учтено в достаточной степени и его добровольное участие в обеспечении спецоперации (СВО), считал адвокат: мужчина перевозил гуманитарные грузы мобилизованным.

Более того, по словам защитника, все полученные в результате преступления денежные средства осужденный израсходовал на приобретение снаряжения для участников боевых действий на территории ДНР и ЛНР, а впоследствии - на приобретение снаряжения и для участников специальной военной операции.

«По указанному вопросу сформирована правовая позиция Верховного Суда РФ, и участие в CBO свидетельствует об исправлении осужденного», - привел Алтайский краевой суд позицию защитника.

Земельные участки. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Потерпевшие с умыслом

Адвокат также обратил внимание судей краевого суда на намерения потерпевших, тоже, по его мнению, не принятые во внимание в суде первой инстанции.

Они хотели купить участки не для индивидуального жилищного строительства, а для коммерческой деятельности, пояснил он. Причем купить не по рыночной, а по заниженной в несколько раз цене.

«Противоправное поведение и умысел потерпевших, ни один из которых не заявил исковых требований, существенно уменьшает общественную опасность преступления», - сказал адвокат Владислав Веселов.

При этом сам Анатолий И. характеризуется положительно, участвовал в воспитании родного и приемных детей, которые проживают с его бывшей супругой и имеют заболевания, подчеркнул адвокат.

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Устоявшийся приговор

Защитник полагал, что осужденный может исправиться без реального отбывания наказания - достаточно условного срока. Но Алтайский краевой суд все же с ним не согласился.

По мнению судей, все смягчающие обстоятельства учтены. В том числе - состояние здоровья осужденного и его близких, частичное возмещение им ущерба (часть похищенного он вернул) и участие в обеспечении СВО.

Учли судьи и полученное (со слов осужденного) осколочное ранение. И также то, что он (с его же слов) был представлен к ордену мужества. А оснований смягчить наказание из-за того, что участки приобретали в обход установленной законом процедуры их оформления и потерпевшие не подали исков, краевой суд не усмотрел.

В итоге приговор Индустриального райсуда, вынесенный летом 2023 года, Алтайский краевой суд оставил в силе. В кассационном суде нет информации о подаче жалобы.