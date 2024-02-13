Беспрецедентное число. Почему барнаульская "суперполиклиника" отказала 500 людям в прикреплении

Открытие нового здания поликлиники №14 вызвало ажиотаж не только среди жителей Индустриального района, но и всего Барнаула. За неделю более 500 "нелегальных" пациентов попытались прикрепиться к поликлинике - всем им отказали. Подробнее о ситуации рассказал главный врач Дмитрий Денисов.

Непростое решение

Главный врач Дмитрий Денисов рассказал на своей странице во "Вконтакте", что после открытия в поликлинику хлынули пациенты из разных районов Барнаула. Многие из них захотели обслуживаться здесь постоянно. По словам Денисова, за прошедшую неделю таких оказалось "беспрецедентное число" - около 500 человек.

В пресс-службе медучреждения отметили, что причин для этого множество: и новые условия обслуживания, и узкие специалисты, и современное оборудование. Так в отделении лучевой диагностики установлены последние модели компьютерного томографа, флюорографа, два маммографа и рентгенаппарата.

Дмитрий Денисов заявил, что ему пришлось принять непростое решение. Всем пациентам, которые хотели прикрепиться к поликлинике, но не проживали в обслуживаемом районе, отказали.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Свое решение главврач объяснил тем, что прикрепление дополнительных пациентов приведет к негативным последствиям. Это может нарушить права уже прикрепленных жителей, увеличит нагрузку на специалистов и усугубит "и без того напряженную ситуацию с талонами".

"Прежде всего, мы должны обеспечить доступность к врачам своего населения. Оказание помощи пациентам, проживающим в зоне обслуживания поликлиники, для нас приоритетно", - заявил Дмитрий Денисов.

Также главврач привел разъяснения из Конституционного Суда РФ:

"В нем говорится: возможность выбора медицинской организации может быть объективно ограничена, в том числе в силу территориального местоположения, загруженности и прочего. Обстоятельства, влияющие на качество и принципиальную возможность оказания надлежащей медицинской помощи, подлежат обязательному учету при разрешении вопроса о возможности выбора гражданином конкретного медицинского учреждения".

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Есть ли альтернативы

Каких либо альтернатив для пациентов, которые все же хотят обслуживаться в поликлинике №14, нет, добавили в пресс-службе медучреждения.

Но есть исключение. Так, лечиться в поликлинике №14 могут те, кто хоть и прописан в другом районе, но постоянно проживает по адресу, который относится к медучреждению. Они должны предоставить подтверждающие документы, их список можно узнать в регистратуре.

В остальных случаях пациенты из других районов могут получить услуги платно, это указано на сайте поликлиники. С пациентом в обязательном порядке заключается договор на оказание платных медицинских услуг.

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