Серая косметология и секта "Брауде". Как девушкам накачивают губы газом и почему Емельян все еще на свободе

Секта "Брауде"
Своеобразную секту из молодых девушек, которые хотели бы предоставлять косметологические услуги, создал блогер Емельян Брауде.
У него нет медицинского образования, однако это не мешает ему обучать других калечить красивых девушек, рассказывает журналист.
Все косметологи, которые состоят в секте "Брауде" обучаются в нестерильных условиях и зачастую сами не имеют медицинского образования, сообщают источники.
Во время практики Емельян отмечает, что они не указывают услуг, ведь девушки приходят к нему добровольно.
"Нет денег, нет услуг", — комментриует "мясник".
Отмечается, что все состоящие в секте платят ежемесячный взнос. Если кто-то из косметологов сделает что-то неправильно, то из этих денег компенсируют инцидент.
Во время интервью Емельян смело заявляет, что девушки обучаются не медицине, а заработку.
Почему косметологи идут к Брауде?
Все девушки, которые хотят обучиться авторским техникам, заявляют, что Емельян ломает систему. По его словам, не обязательно иметь медицинское образование. Девушки просто хотят колоть губки другим и получать за это деньги. В секте "мясник" считается очень уважаемым человеком.
Самые опасные процедуры
Брауде рассказал, что делать нос филлерами — очень опасно, ведь можно попасть в кровоток.
Броулифтинг и сингапури также опасны, ведь после процедур и девушек остаются ужасные рубцы.
При этом сам Емельян показывает ученицам, как вкалывать в губы неизвестный газ и надувать их за секунды.
При этом прямо в интервью Брауде делает различные процедуры.
"В какой-то момент у меня мурашки ужаса побежали от Емельяна. Невозможно быть таким неэмпатичным, циничным и холодным не обладая некоторой степенью психопатии", "Он очень любит деньги и очень не любит женщин", "Это такая жуть... До мурашек страшно", — отмечают девушки в комментариях.
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