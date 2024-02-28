Решающие 15 минут. Где в Барнауле быстро узнать о своем ВИЧ-статусе и зачем это нужно каждому

ВИЧ-инфекция коварна тем, что долго не дает о себе знать, а заразиться вирусом может каждый. Как узнать о своем ВИЧ-статусе всего за 15 минут, рассказал Валерий Шевченко, главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Треть населения

К концу 2023 года пораженность ВИЧ-инфекцией составила 1013,3 случаев на 100 тыс. населения, согласно статистике краевого центра. За прошлый год было выявлено 1809 новых случаев заражения. За шесть лет этот показатель медленно, но верно начинает снижаться. Для сравнения, в 2018 году ежегодно регистрировали 2-2,5 тыс. случаев ВИЧ. Об этом Валерий Шевченко сообщал «Алтайской правде» шесть лет назад.

«1809 случаев — такие цифры мы получаем последние три года. Сейчас можно говорить о тенденции стабилизации ситуации, когда число зараженных не падает, но и не растет», - отмечает главврач центра.

СПИД и ВИЧ. unsplash.com

ВИЧ — это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Это единственный вирус, который уничтожает клетки иммунной системы. СПИД — это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Лечению она не поддается.

В зоне риска - каждый

За 10 лет ситуация с ВИЧ-инфекцией заметно изменилась, отмечают в краевом минздраве. В первую очередь, болезнь стала массовой. Если 10 лет назад ВИЧ был болезнью наркоманов, то сегодня заразиться вирусом рискует каждый.

Это связано с тем, что вирус передается преимущественно половым путем. Более 80% заражений происходят через незащищенный половой акт.

«Раньше на первом месте стоял парентеральный путь передачи ВИЧ. Почти 90% людей заражались при использовании игл или шприцов при введении наркотических средств. Сегодня это лишь несколько процентов», - объясняет Валерий Шевченко.

При этом появление большого числа маникюрных и тату-салонов никак не повлияли на эту статистику. Главврач центра отмечает, что очень редко фиксируются случаи, когда человек заражался из-за нестерильных маникюрных или тату-инструментов.

Тату-салон в Барнауле. Анна Зайкова

Изменился и возраст заразившихся. Раньше от заболевания страдали 18-25-летние ребята. Сегодня более 70% всех пациентов — это люди от 25 до 44 лет.

Напоминаем, что ВИЧ не передается: воздушно-капельным путем;

через общую посуду для еды, при пользовании общим туалетом, душем и ванной, постельным бельем;

при рукопожатиях и объятиях;

через поцелуй;

через пот или слезы;

при кашле и чихании. Вирусом можно заразиться через кровь, сперму, секрет влагалища или грудное молоко.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мария Стрыгина

Чем раньше, тем жить дольше

ВИЧ-инфекция коварна тем, что может долгие годы никак не проявлять себя. Впервые с серьезными симптомами человек может столкнуться, когда ВИЧ уже переходит в конечную стадию СПИДа.

Поэтому важно вовремя обнаружить инфекцию и обратиться за помощью. «На ранней стадии есть шанс улучшить и продлить жизнь пациента. Более того, при своевременно начатой терапии человек перестает быть опасным для своего окружения», - отмечает Валерий Шевченко.

Один из самых удобных и быстрых способов узнать свой ВИЧ-статус — это кабинет экспресс-тестирования. Такой снова возобновил работу 26 февраля в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Ранее тестирование проводил мобильный комплекс, через него прошли более 2,5 тыс. человек.

Тестирование бесплатное и анонимное, пройти его может любой желающий. Для этого не нужно брать талоны в регистратуре, в кабинет проходят в порядке живой очереди.

Кабинет экспресс-тестирования Пресс-служба краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Точность теста составляет 99%, узнать о результатах можно уже через 15 минут. Помимо тестирования специалист консультируется с пациентом, выявляет возможные факторы риска и дает дальнейшие рекомендации. Это поможет человеку в будущем избежать заражения.

«В условиях неопределенности даже сутки ожидания могут стать физически и морально тяжелыми. Поэтому экспресс-тестирование — наименее травмирующее мероприятие, в ходе которого человек в короткий срок узнает не только свой ВИЧ-статус, но и получает ценные профилактические рекомендации», - отмечают в краевом центре.

За 2023 год экспресс-тестирование прошли 32,2% жителей Алтайского края.

Кабинет экспресс-тестирования (117 кабинет, ул. 5-ая Западная, 62) работает по понедельникам, средам и пятницам с 8:30 до 16:00.

Кабинет экспресс-тестирования Пресс-служба краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Положительный ВИЧ-статус — это приговор?

Для того чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, необходимо избегать незащищенных половых контактов с партнерами, чей ВИЧ-статус не известен, а также использовать стерильный инструментарий для инъекций.

Если же ВИЧ-статус оказался положительным, то не стоит впадать в отчаянье. По словам Валерия Шевченко, ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием и перешла в статус хронического.

«Если результат подтверждает заражение, то мы отправляем человека на дополнительные исследования в нашем центре. Диагноз сразу после экспресс-тестирования никто не ставит», - отмечает главврач центра.

В случае заражения ВИЧ человеку назначают антиретровирусную терапию. Сегодня она охватывает более 90% всех зараженных ВИЧ. Эксперты уверяют, что благодаря ей пациент может прожить столько же, сколько и здоровый человек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале