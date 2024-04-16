Прощайте, килограммы. Что мешает нам похудеть и как правильно снизить вес, рассказали алтайские эксперты

Весна уже наступила, а не успеем оглянуться, как за ней наступит лето. И многие решают в этот момент скинуть набранные за зиму килограммы. Но как сделать это правильно и не навредить себе? Правда ли, что за неделю можно скинуть сразу 10 кг? На эти и другие вопросы ответили ведущие алтайские эксперты в области медицины.

Почему мы набираем и теряем вес?

Недостаток веса или его избыток появляется при разнице потребляемых и потраченных калорий (энергии). Например, если мы едим много вкусных булочек и почти все время лежим в кровати — то лишние складки на животе нам обеспечены. Много двигаться, но есть всего один раз в день капустный салатик тоже плохо — рискуем заработать дефицит массы тела.

Кажется, ответ очевиден — надо есть в меру и достаточно двигаться. И в большинстве случаев это действительно работает. Но есть факторы, которые могут мешать человеку сбросить вес: генетические поломки, хронические заболевания или нарушение функций организма.

«Причиной лишнего веса может стать ошибка в работе гипоталамуса, который отвечает за регуляцию пищевого поведения. Ведь чтобы съесть больше, для этого должны быть определенные стимулы, - объясняет главный эндокринолог минздрава Алла Вигель в программе «Катунь. Здоровье». - Нарушения могут быть вызваны дисбалансом регуляторов, или неправильным усвоением гипоталамусом информации».

Мозг. unsplash.com

Так у человека может быть нарушен баланс лептина и грелина — гормонов насыщения и голода. Они работают в паре: во время еды содержание грелина постепенно снижается, а уровень лептина — растет. Но если в этой работе происходит сбой, то чувство голода уходит медленнее, а насыщение дольше наступает. В результате человек начинает чаще переедать, ведь не чувствует себя сытым.

Влияет здесь и возраст. Чем старше человек, тем хуже работает обмен веществ. Вместе с ним уменьшается количество мышечной ткани — а ведь это основной потребитель энергии. У пожилых людей может развиться саркопеническое ожирение — когда одновременно повышается процент жировой ткани и снижается мышечная масса и сила.

Не стоит забывать и про психологические расстройства, которые могут провоцировать как набор, так и потерю веса. Одни из них - булимия или анорексия. Подробнее о них мы писали в нашем материале.

Анорексия. unsplash.com

Как понять, что вес больше не в норме? И что считается нормой?

О том, что пора начинать худеть, человеку должно подсказывать не время года, а индекс массы тела (ИМТ). Рассчитывается он по формуле «вес, деленный на рост (в метрах) в квадрате». Полученный результат в большинстве случаев верно определит, когда вес человека в пределах нормы (18,5 — 25), а когда стоит сбросить (25 — 30+) или, наоборот, набрать (16 и менее — 18,5) килограммы. Исключение — спортсмены, у которых мышечная масса может превышать показатели нормы.

«Это условный параметр, но такой способ доступен для всех людей. Он не затратный по деньгам и времени. Более точное количество содержания жира в организме можно определить с помощью денситометрии, магнитно-резонансной томографии или биоимпедансного анализа. Но такие обследования достаточно дорогие и чаще используются при выявлении определенных заболеваний», - объясняет Алла Вигель.

В большинстве случаев ИМТ используют при расчете суточной нормы калорий — то количество энергии, которое необходимо ежедневно получать вашему организму. Но зачастую человек превышает эту норму, сам того не замечая.

«Человеку может казаться, что он ест очень мало. Но как только он начинает фиксировать все съеденные конфетки, орешки, печеньки, то понимает, что он не только ест часто, но и много», - отмечает Алла Вигель.

Чтобы отследить, как вы питаетесь, Алла Вигель советует вести дневник питания и записывать в него все приемы пищи, даже мелкие перекусы.

Диета. freepik.com/valuavitaly

Как правильно сбросить вес?

Врачи сходятся во мнении, что наиболее эффективна борьба с лишним весом — это правильная диета и регулярные физические нагрузки.

Алексей Шелягин, диетолог и директор Медицинского центра современной диетологии, отмечает, что безопасное похудение для мужчин — это потеря 4-5% от исходной массы тела в месяц, для женщин — 2%. Связано это с особенностями физиологии.

Дело в том, что жировая ткань не только висит лишним балластом на животе, но и вырабатывает гормоны. Мужчинам их нужно совсем немного, поэтому они могут без вреда для здоровья быстро избавляться от жира. У женщин же все наоборот — гормонов им требуется гораздо больше, ведь организм всегда готов к будущему деторождению. Поэтому жир им нужно терять постепенно, чтобы тело успело адаптироваться.

Увы, скинуть за неделю сразу 10 кг не получится, если вы не хотите приобрести проблемы со здоровьем.

Диета. freepik.com/freepik

Можно ли пить медицинские препараты, чтобы снизить вес?

Бывают ситуации, что ни диета, ни тренировки не оказывают должного влияния. Тогда врачи могут прибегнуть к медикаментозной терапии. Есть препараты центрального действия, есть периферические — относительно новые.

«Существовало мнение, что такие препараты способствуют развитию медуллярного рака щитовидной железы — редкого онкологического заболевания. Но сейчас, наоборот, препараты этой группы рассматривают как защитные, которые снижают прогрессирования рака различной локализации, в том числе связанные с ожирением. Однако если у вас есть родственники с медуллярным раком, то применять этот препарат не стоит».

Таблетки. ССО.

Ошибки при похудении

Алексей Шелягин назвал несколько распространенных ошибок, которые совершают люди, пытаясь быстро похудеть:

1. Считать, что есть специальные продукты для похудения.

Нет волшебных продуктов, которые бы сжигали жир за один момент. Если вы пьете льняное масло по утрам, но заедаете его жирной картошкой, то похудеть вряд ли получится.

2. Пытаться одни продукты заменить другими.

Человек может исключить из своего рациона молоко и хлеб, заменив их не менее калорийными авокадо. В результате число потребляемых калорий не меняется, и вес не уходит.

Питание должно быть сбалансировано и содержать необходимое количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Чтобы составить полезное меню, можно обратиться к нутрициологу.

Правильное питание. Unsplash.com

3. Отказываться от диеты сразу после похудения.

Добившись первых положительных результатов, человек разрешает себе чуточку больше в качестве награды, например, пирожное. После пирожного идет мороженое, а за ним лимонад, бургер, чипсы... И так он набирает не только сброшенные килограммы, но дополнительные 5 кг сверху. В медицине это называют «эффектом йо-йо».

4. Пользоваться непроверенными методиками.

Непроверенные методики, такие как интервальное голодание, могут не только не помочь, но и навредить человеку. Поэтому перед тем, как справиться с лишним весом, человеку стоит обратиться к специалисту.

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