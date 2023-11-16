Тело изменилось, а убеждения - нет. Барнаульский психолог рассказала, почему в погоне за фигурой девушки страдают анорексией и булимией

Красиво выглядеть и правильно питаться - это хорошие желания. До тех пор, пока они не превращаются в навязчивое состояние. Если девушка в погоне за красивой фигурой начинает худеть себе во вред и не может думать ни о чем другом - это первый признак расстройства пищевого поведения (РПП). Медицинский психолог краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана Мария Заречнева рассказала altapress.ru, от каких РПП страдают жители Алтайского края чаще всего и что ими движет.

Сложные отношения с едой

- Какие расстройства пищевого поведения распространены в Алтайском крае?

- Наиболее распространены нервная анорексия и булимия. Причем в моей практике второе расстройство встречается чаще. Многим пациентам кажется, что это отличный способ похудеть: не отказываться от еды совсем, но при этом не давать ей «задерживаться» в организме. Однако если вызывать рвоту раз за разом после каждого приема пищи, то у человека может выработаться рвотный рефлекс. И тогда его начнет тошнить каждый раз, когда он попытается поесть. Некоторые, чтобы этого избежать, принимают препараты с детоксикационными свойствами и слабительное – все то, что может вывести вещества из организма, в том числе полезные. Это наносит колоссальный вред организму.

Также бичом последних лет стала орторексия. При этом расстройстве человек одержим идеей здорового и правильного питания, и тем самым постоянно ограничивает себя в определенных продуктах.

- Но разве правильно питаться – это не то, что советуют все врачи?

- Конечно, правильное питание (ПП) помогает человеку поддерживать свой организм в оптимальном состоянии. Но при орторексии идея ПП становится навязчивой. Человек начинает оценивать каждый кусочек пищи на его полезность и при малейшем несоответствии исключает его из своего меню. Пациент отказывается от сладкого, соленого, мучного. Постепенно список запрещенных продуктов может увеличиваться, и человек переходит на строгие диеты.

Вместе с тем одержимость здоровым питанием не оставляет места для прежних интересов и увлечений в жизни человека. Он может меньше общаться с родственниками и друзьями, потому что они, по его мнению, неправильно питаются. А при разговорах с ними не говорить ни о чем другом, кроме ПП. Потому орторексия и относится к психологическим проблемам.

Даже спортсмены не сидят на изнуряющей диете слишком долго. Как правило, она им необходима только для соревнований.

Таблетки. Похудение. СС0

- А если человек избегает определенных продуктов питания – это тоже расстройство?

- Важно, чтобы количество нелюбимых продуктов не превышало число любимых. Питание должно быть, в первую очередь, разнообразным, а не состоять только из яиц, петрушки и гречки.

Безусловно, не все продукты могут нам нравиться. Я, например, не могу терпеть печень. Но если я буду умирать от голода, а на столе будет стоять только она, то я ее все-таки съем. Ненормально, когда человек даже под страхом смерти будет отказываться от еды.

«Вот похудею и заживу!»

- Кто чаще всего страдает от РПП?

- Основные пациенты – это девушки до 35 лет.

- Говорят, что анорексия молодеет – это правда?

- Да, жертвами РПП все чаще становятся подростки. Моей самой молодой пациенткой была 15-летняя девушка. Она поступила к нам в психиатрическую больницу уже с весом 37 кг. Значит, она начала худеть намного раньше.

Слезы. Горе СС0

- Почему пациентки вдруг решают изменить свою фигуру такими кардинальными методами?

- Главная причина РПП - низкая самооценка. Девушка может считать, что она недостаточно хороша, неполноценна. Ее могут подтолкнуть к таким мыслям насмешки одноклассников или замечания в семье. Тогда она и решает: «А что, если я похудею до 40 кг? Тогда я точно стану красивой!» Вот только девушка не учитывает, что тело может измениться, а вот мнение о себе – нет.

Негативную установку дают и соцсети. Не хочется сейчас ворчать, как бабушка на лавочке, но все же они не всегда идут на пользу. К сожалению, паблики во «Вконтакте», восхваляющие худощавость и низкий вес, никуда не делись и все еще набирают десятки тысяч подписчиков.

- Но ведь последнее время тенденции стали меняться. Звезды призывают любить себя, а модные дома начинают работать с моделями всех комплекций.

- Да, это хорошие тренды, и они, хоть и медленно, начали менять мнение общество в положительную сторону. Раньше никто и представить себе не мог, чтобы обложку Cosmopolitan украшала полная девушка. Так что можно надеяться, что когда-нибудь мода на худобу пройдет, и люди перестанут обсуждать чье-то тело вовсе.

- Когда пациентки с РПП переступают ту грань, когда худеть уже опасно для здоровья?

- Когда девушка перестает воспринимать свое тело адекватно. Даже если пациентка худеет до 35 кг, ей все еще может казаться, что она недостаточно красива. Проблема настолько укореняется в ее голове, что значение на весах перестает для нее что-то значить.

Подстегивает девушку и то, что она перестает чувствовать голод, и уже не понимает, насколько ей плохо. В тяжелых случаях может нарушиться работа желудка, он уменьшается и не может больше переваривать пищу в должном объеме.

Контроль за весом, похудение. СС0

Долгий путь восстановления

- Как родителям или близким вовремя распознать анорексию у подростка?

- Если родитель или другой близкий человек общается с ребенком, то рано или поздно он заметит странности в его поведении. Например, подросток может перестать есть в присутствии семьи, отказывается от еды, врет о том, когда он последний раз ел. Он становится апатичным, сонливым, раздражительным, у него появляются различные боли в теле.

Хорошо, когда ребенок сам говорит о том, что его что-то не устраивает во внешности. Можно узнать, что заставило его так думать о себе, приободрить и ни в коем случае не осуждать. Вместо этого лучше рассказать о правильном питании – не уходя в орторексию, конечно, - мотивировать на спорт. Семейная поддержка очень важна для подростков, она порой творит чудеса.

- Как в Алтайском крае лечат пациентов с РПП?

- Если у пациента легкая форма РПП, и он еще не успел навредить собственному организму, то достаточно работы с психологом. В тяжелых же случаях, когда человек не отдает отчет своим действиям и отказывается от еды, его кладут в стационар.

Госпитализация необходима, чтобы контролировать состояние пациента и следить за его приемами пищи. Конечно, резко закармливать никто не станет. Врачи начинают с маленьких порций, постепенно увеличивая их объем. Попутно с человеком ведется консультация у психолога, назначается медикаментозное лечение.

Но вот сколько именно человек будет восстанавливаться после РПП психологически - точный ответ никто не знает. Это зависит от него самого.

Похудение. Правильное питание. открытые источники (CC0)

- Есть ли риск того, что пациент может сорваться?

- Да, такой риск есть всегда. Как правило, человек не излечивается от РПП полностью, он только уходит в ремиссию. В это время важно вовремя распознать тревожные звоночки и обратиться за помощью к специалисту.

Специальные вопросы

- Как правильнее всего сбрасывать вес, если в этом действительно возникла необходимость?

- Если вы решили похудеть, то в идеале стоит сначала пройти медицинское обследование: выяснить, как работает ваш метаболизм, сдать анализы на переносимость определенных компонентов, например, глютена или лактозы.

Желательно обратиться к хорошему нутрициологу, чтобы составить подходящий план питания. Также не стоит забывать, что диета – это только часть похудения. Эффективно сбросить вес можно благодаря физической нагрузке. Необязательно идти в спортзал тягать железо, достаточно пробежки, плаванья или йоги.

Если же вы понимаете, что можете потерять контроль, то лучше всего договориться с другом или близким, чтобы он вас контролировал и смог вовремя остановить.

Йога. vk.com/id428168164

- А как вы оцениваете такие новые методы похудения, как интервальное голодание и интуитивное питание?

- Честно говоря, я их не поддерживаю. Не спорю, возможно, при правильном подходе и при консультации со специалистом они действенны. Но опять же интуитивное питание будет полезно тем, кто изначально умеет определять чувство голода.

Что касается интервального голодания, то я считаю, что нельзя просто перестать есть и надеяться, что вес уйдет сам собой. В таких случаях наоборот происходит задержка веса, потому что организм пытается сохранить последние вещества. Организму нужно подпитываться энергией в течение всего дня, а не подзаряжаться только один раз утром или вечером.