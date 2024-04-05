5 апреля
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Здоровье

Чумачечая пора. Барнаульский специалист о том, почему весной все много и немного сходят с ума

Странности чудаков, выходящих голышом на улицы после зимы, принято списывать на «весеннее обострение». Однако настроение может неожиданно измениться и у психически здоровых людей. Почему так происходит и можно ли это победить, рассказала Анна Деева, психиатр краевой психиатрической больницы им. Эрдмана.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Капризные гормоны

Организм человека — существо капризное, и на его состояние влияет множество внешних и внутренних факторов. Особенно тяжело ему дается смена времен года. Думаем, вы и сами замечали, как осенью силы куда-то пропадают, появляется сонливость, а на душе тоскливо скребут кошки. А весной, наоборот, настроение поднимается, улучшается работоспособность и хочется радоваться каждому дню.

«Все дело в регуляции гормонов и выработке витаминов, которые зависимы от погодных условий, - объясняет Анна Деева. - Осенью и зимой организм больше производит мелатонина - «гормона сна» и страдает от недостатка витамина D. Отсюда «осенняя хандра». Весной же человек начинает получать больше «солнечного витамина» из-за увеличения светового дня. Его гормональная система «просыпается», улучшается настроение и появляются силы».

Термин «весеннее обострение» не медицинский, но врачи все равно используют его, чтобы описать ухудшение физического и психологического здоровья человека в этот период времени.

Кот грустит.
Кот грустит.
СС0

Опасная активность

Чувствуя эмоциональный подъем, человек тут же ставит перед собой множество задач: погулять, поработать, поездить, повеселиться. Например, весной начинается сезон рассады, и добропорядочные садоводы и огородники спешат сделать как можно больше заготовок.

Однако недостаток витаминов зимой и адаптация к новым погодным условиям сильно истощают организм. И если нагрузить его непосильной работой, то может пострадать не только физическое, но и психологическое здоровье.

«Например, человек может запланировать множество задач, но физически не успеть выполнить все. И из-за этого сильно расстроиться. У него появляется тревожность и чувство вины», - рассказывает специалист.

Также здоровье могут подкосить:

  • частые смены температур, характерные для начала весны;
  • последующая за ними простуда;
  • аллергия на цветение растений.
Рассада.
Рассада.
СС0

Удар по настроению

Чутко на изменения погоды реагируют люди с подвижной психикой, подростки и пожилые. А также пациенты с хроническими заболеваниями или черепно-мозговыми травмами.

«Функции мозга могут нарушаться в следствии сахарного диабета, гипертонической болезни, черепно-мозговых травм или психического расстройства. Соответственно он больше не может справиться со всплеском гормонов в начале весны, и происходит «обострение»», - объясняет Анна Деева.

Первые симптомы «весеннего обострения»:

  • ухудшение сна,
  • повышенная утомляемость,
  • частая смена настроения,
  • повышенная раздражительность или даже агрессия,
  • нарушение аппетита (слишком сильный или слабый),
  • головные боли, головокружения, учащение сердцебиения.
Кошка. Злость.
Кошка. Злость.
СС0

От радости до депрессии один шаг

В особой зоне риска находятся люди с психическими эндогенными заболеваниями, причина которых вызвана наследственностью или генетическими нарушениями. К их числу относят биполярное аффективное расстройство (БАР), рекуррентное депрессивное расстройство и заболевания шизофренического спектра. Мозг этих людей также не может воспринимать усиленную выработку гормонов, в следствие чего у них происходит рецидив заболевания.

Проявляется «весеннее обострение» в зависимости от диагноза, которым страдает человек. Например, у пациентов с БАР начинается период «мании» - они испытывают большой эмоциональный подъем и готовы буквально свернуть горы. Однако их организм не рассчитан на такую огромную работу, и очень скоро наступает второй период — депрессия.

Люди, страдающие заболеваниями шизофренического спектра, могут начать испытывать бредовые переживания или галлюцинации: слышать голоса или видеть образы. Состояние может ухудшиться вплоть до того, что пациент перестанет отдавать себе отчет в своих действиях.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

«По данным ученых, риск развития суицидальных наклонностей увеличивается до 40% в весенний период», - отмечает психиатр.

Анна Деева напоминает: чтобы не допустить осложнение заболевания, пациенту или его родственникам нужно своевременно обратиться к участковому психиатру. Он оценит состояние больного и при необходимости скорректирует лечение, например, повысит дозировку препарата.

«Если же период «легкого» обострения был упущен и наступила тяжелая стадия, то нужно вызывать скорую помощь. Специальная психиатрическая бригада окажет помощь пациенту и при необходимости госпитализирует в стационар», - объясняет специалист.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altairegion22.ru

Сколько длится «весеннее обострение»

«Весеннее обострение» может длиться по-разному, в зависимости от заболевания, заявляет Анна Деева. Одни пациенты плохо себя чувствуют только до середины апреля. Как только погода приходит в норму, восстанавливается и их психического состояние.

Другие же борются с последствиями погоды не только весной, но и летом, после чего «весеннее обострение» сменяет «осенняя хандра».

Депрессия.
Депрессия.
СС0

Как избежать неприятных последствий

Неприятных влияний погоды можно избежать, если вовремя позаботиться о своем здоровье.

«Календарь есть у всех нас, поэтому мы можем заранее предугадать, когда нужно помочь своему организму», - отмечает Анна Деева.

Одна из рекомендаций врача — повысить уровень витаминов. Например, есть больше овощей и фруктов, которые круглый год продаются в магазине. Кладезь полезных веществ можно найти в брюкве, репе, тыкве, пастернаке, айве, свекле, винограде, яблоках, капусте и хурме. Также эксперты рекомендуют потреблять в пищу индейку, сыр и орехи.

Дополнительно можно сдать анализы и проверить, каких веществ не хватает вашему организму. А после проконсультироваться с врачом и начать прием витаминов в капсулах или каплях.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Второй совет специалиста — научиться грамотно распределять свое время, не пренебрегая отдыхом и сном. Ведь, как мы уже отмечали выше, одна из причин плохого самочувствия — это перенапряжение.

«Важно адекватно оценивать свои способности и не возлагать на себя слишком много задач одновременно. В весенний ритм жизни нужно входить постепенно», - подчеркивает специалист.

Пациентам с психическими заболеваниями нужно особенно внимательно следить за своим состоянием, отслеживать свое настроение и в случае нарушений обращаться к специалисту.

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