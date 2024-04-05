Чумачечая пора. Барнаульский специалист о том, почему весной все много и немного сходят с ума

Странности чудаков, выходящих голышом на улицы после зимы, принято списывать на «весеннее обострение». Однако настроение может неожиданно измениться и у психически здоровых людей. Почему так происходит и можно ли это победить, рассказала Анна Деева, психиатр краевой психиатрической больницы им. Эрдмана.

Капризные гормоны

Организм человека — существо капризное, и на его состояние влияет множество внешних и внутренних факторов. Особенно тяжело ему дается смена времен года. Думаем, вы и сами замечали, как осенью силы куда-то пропадают, появляется сонливость, а на душе тоскливо скребут кошки. А весной, наоборот, настроение поднимается, улучшается работоспособность и хочется радоваться каждому дню.

«Все дело в регуляции гормонов и выработке витаминов, которые зависимы от погодных условий, - объясняет Анна Деева. - Осенью и зимой организм больше производит мелатонина - «гормона сна» и страдает от недостатка витамина D. Отсюда «осенняя хандра». Весной же человек начинает получать больше «солнечного витамина» из-за увеличения светового дня. Его гормональная система «просыпается», улучшается настроение и появляются силы».

Термин «весеннее обострение» не медицинский, но врачи все равно используют его, чтобы описать ухудшение физического и психологического здоровья человека в этот период времени.

Кот грустит. СС0

Опасная активность

Чувствуя эмоциональный подъем, человек тут же ставит перед собой множество задач: погулять, поработать, поездить, повеселиться. Например, весной начинается сезон рассады, и добропорядочные садоводы и огородники спешат сделать как можно больше заготовок.

Однако недостаток витаминов зимой и адаптация к новым погодным условиям сильно истощают организм. И если нагрузить его непосильной работой, то может пострадать не только физическое, но и психологическое здоровье.

«Например, человек может запланировать множество задач, но физически не успеть выполнить все. И из-за этого сильно расстроиться. У него появляется тревожность и чувство вины», - рассказывает специалист.

Также здоровье могут подкосить:

частые смены температур, характерные для начала весны;

последующая за ними простуда;

аллергия на цветение растений.

Рассада. СС0

Удар по настроению

Чутко на изменения погоды реагируют люди с подвижной психикой, подростки и пожилые. А также пациенты с хроническими заболеваниями или черепно-мозговыми травмами.

«Функции мозга могут нарушаться в следствии сахарного диабета, гипертонической болезни, черепно-мозговых травм или психического расстройства. Соответственно он больше не может справиться со всплеском гормонов в начале весны, и происходит «обострение»», - объясняет Анна Деева.

Первые симптомы «весеннего обострения»: ухудшение сна,

повышенная утомляемость,

частая смена настроения,

повышенная раздражительность или даже агрессия,

нарушение аппетита (слишком сильный или слабый),

головные боли, головокружения, учащение сердцебиения.

Кошка. Злость. СС0

От радости до депрессии один шаг

В особой зоне риска находятся люди с психическими эндогенными заболеваниями, причина которых вызвана наследственностью или генетическими нарушениями. К их числу относят биполярное аффективное расстройство (БАР), рекуррентное депрессивное расстройство и заболевания шизофренического спектра. Мозг этих людей также не может воспринимать усиленную выработку гормонов, в следствие чего у них происходит рецидив заболевания.

Проявляется «весеннее обострение» в зависимости от диагноза, которым страдает человек. Например, у пациентов с БАР начинается период «мании» - они испытывают большой эмоциональный подъем и готовы буквально свернуть горы. Однако их организм не рассчитан на такую огромную работу, и очень скоро наступает второй период — депрессия.

Люди, страдающие заболеваниями шизофренического спектра, могут начать испытывать бредовые переживания или галлюцинации: слышать голоса или видеть образы. Состояние может ухудшиться вплоть до того, что пациент перестанет отдавать себе отчет в своих действиях.

Мозг. unsplash.com

«По данным ученых, риск развития суицидальных наклонностей увеличивается до 40% в весенний период», - отмечает психиатр.

Анна Деева напоминает: чтобы не допустить осложнение заболевания, пациенту или его родственникам нужно своевременно обратиться к участковому психиатру. Он оценит состояние больного и при необходимости скорректирует лечение, например, повысит дозировку препарата.

«Если же период «легкого» обострения был упущен и наступила тяжелая стадия, то нужно вызывать скорую помощь. Специальная психиатрическая бригада окажет помощь пациенту и при необходимости госпитализирует в стационар», - объясняет специалист.

Скорая помощь. altairegion22.ru

Сколько длится «весеннее обострение»

«Весеннее обострение» может длиться по-разному, в зависимости от заболевания, заявляет Анна Деева. Одни пациенты плохо себя чувствуют только до середины апреля. Как только погода приходит в норму, восстанавливается и их психического состояние.

Другие же борются с последствиями погоды не только весной, но и летом, после чего «весеннее обострение» сменяет «осенняя хандра».

Депрессия. СС0

Как избежать неприятных последствий

Неприятных влияний погоды можно избежать, если вовремя позаботиться о своем здоровье.

«Календарь есть у всех нас, поэтому мы можем заранее предугадать, когда нужно помочь своему организму», - отмечает Анна Деева.

Одна из рекомендаций врача — повысить уровень витаминов. Например, есть больше овощей и фруктов, которые круглый год продаются в магазине. Кладезь полезных веществ можно найти в брюкве, репе, тыкве, пастернаке, айве, свекле, винограде, яблоках, капусте и хурме. Также эксперты рекомендуют потреблять в пищу индейку, сыр и орехи.

Дополнительно можно сдать анализы и проверить, каких веществ не хватает вашему организму. А после проконсультироваться с врачом и начать прием витаминов в капсулах или каплях.

Лекарство. Таблетка. Витамины. СС0

Второй совет специалиста — научиться грамотно распределять свое время, не пренебрегая отдыхом и сном. Ведь, как мы уже отмечали выше, одна из причин плохого самочувствия — это перенапряжение.

«Важно адекватно оценивать свои способности и не возлагать на себя слишком много задач одновременно. В весенний ритм жизни нужно входить постепенно», - подчеркивает специалист.

Пациентам с психическими заболеваниями нужно особенно внимательно следить за своим состоянием, отслеживать свое настроение и в случае нарушений обращаться к специалисту.

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