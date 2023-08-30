Без бумажки - нет таблетки. Как аптеки будут продавать рецептурные лекарства с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года в России вступят в силу новые правила отпуска рецептурных лекарств из аптек. Теперь в аптеках будут обязаны вбивать в чек дату, номер и серию рецепта перед продажей некоторых категорий препаратов. Как аптеки будут работать в таком режиме и каких лекарств коснутся изменения - в материале altapress.ru.

Зачем вводят новые правила продажи препаратов?

Эксперты уверяют, что данные меры необходимы по нескольким причинам.

Во-первых, чтобы усилить контроль за оборотом учетных препаратов.

А во-вторых, чтобы решить проблему дефицита в тех ситуациях, когда некоторые пациенты скупают лекарства "про запас". В результате этого остальные граждане вынужденно лишаются лекарственной помощи.

Лекарства. СС0

Как будут продавать лекарства по новым правилам с 1 сентября?

С 1 сентября некоторые лекарства модно будет купить только по рецептам. С их помощью фармацевты будут вносить в систему мониторинга реквизиты рецепта, включая дату, номер и серию.

В связи с этим простая записка или выписка из больницы действовать не будут, так как у них нет номера и серии.

Таблетки, лекарства СС0

На какие лекарства потребуется рецепт?

Изменения затронут те лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно.

В их числе следующие препараты:

Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;

Лекарственные средства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества;

Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие фармакологические активные вещества.

Полный перечень лекарств строгого учета перечислен в приказе Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 года № 184н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» (с изменениями на 27 июля 2018 года).

Таблетки. Лекарства. CC0

Как получить рецепт?

Рецепт можно будет получить только у врача, фельдшера или медсестры. Специалист должен решить, какой именно препарат подойдет больному, и выписать соответствующее назначение.

Рецепт будет действовать в зависимости от формы выписки. Также стоит помнить, что он будет недействителен без печати медицинской организации.