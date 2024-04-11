В аэропорту Барнаула заработал временный зал прилета. Прошлый снесли

В аэропорту Барнаула заработал временный зал прилета, сообщили в региональном минтрансе.

Возведение зала началось в 2023 году в рамках реконструкции барнаульского аэропорта. Здание площадь 700 кв. м работает в тестовом режиме. Обслуживание прилетающих граждан в этом терминале будут осуществляться в течение всего периода строительства новой воздушной гавани.

В зале прилете есть лента выдачи багажа, зал для встречающих, досмотровая зона, торговые точки, комплекс инженерных систем.

Старый зал прилета снесли.

Ранее altapress.ru рассказывал, как началось строительство нового терминала в аэропорту Барнаула.

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